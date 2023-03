Wie viel CO2 verbrauche ich in meinem Alltag? Wie kan ich meinen CO2-Fußabdruck senken? En wat Angebote doet, um nicht vermeidbares CO2 zu compensieren? Um diese en andere Fragen voor hun eigen vermogen, nutzt eine steigende Anzahl and Deutschen CO2-Rechner en Möglichkeiten zur CO2-Kompensation im Internet. Dus wat was er onder de internetnutzerinnen en -nutzern snel en eenvoudig Zehnte schon einmal CO2-emissions compensiert (9 Prozent) – 2021 waren de eerste 5 Prozent. 38 Prozent können sich sterft künftig vorstellen. Das sind die Ergebnisse een vertegenwoordiger van 1.003 personen in Duitsland vanaf 16 Jahren.

Demnach nuts voor alle jonge internetnutzerinnen en -nutzer zwischen 16 en 29 Jahren die Möglichkeit, online CO2 zu compensieren (17 Prozent). Onder de 30- tot 49-jaren sinds 9 Prozent, 8 Prozent onder de 50- tot 64-jaren en 5 Prozent der über 65-jaren. Im Zuge von Online-Shopping of beiner Reisebuchung is es inzwischen häufig möglich, direkt bei der Bezahlung einen Kompensationsbeitrag zu leisten. Als u een speciale reden heeft, is een CO2-compensatie van Kauf of Buchung mogelijk.

“Wichtig is, dass wir als Gesellschaft unseren CO2-Ausstoß insgesamt drastische senken. Overal waar de Vermeidung nicht moglich is, kan een gratis CO2-compensatie over vertrauenswürdige Anbieter helfen“, zei Niklas Meyer-Breitkreutz, Nachhaltigkeits-Experte bij Digitalverband Bitkom. „Nutzerinnen en Nutzer sollten auf die Einhaltung internationaler Qualitätsstandards bzw. Siegel acht. Dit heeft geleid tot de Verified Carbon Standard (VCS) of Gold Standard.”

Wer konkret delete will, who viel CO2 durch das persönliche Verhalten im alltäglichen Leben ausgestoßen wird, cann den ownen Footprint online über Webseiten or Apps ausrechnen. Die Anzahl der Deutschen, die een enkele keer Angebot schon eens genutzt haben, zet sich mit 7 Prozent noch op niedrigem Level, ist aber auch im Vergleich zo 2021 gestiegen, als het nur 3 Prozent waren. 37 Prozent konnen dat ze vorstellen, en hun CO2-voetafdruk is bekend per Online-Tool voor messen.