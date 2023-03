Er blijft een breder probleem over: wanneer bedrijven die normaal gesproken geen fooien krijgen, technologie gebruiken om een ​​fooienscherm te presenteren, eisen ze dat de consument zich afmeldt.

‘Het is dwang,’ zei meneer Selker.

Positief is dat de fooienschermen niet als misleidend worden beschouwd, zegt Harry Brignull, een consultant op het gebied van gebruikerservaring in Groot-Brittannië, omdat de knoppen “aangepaste fooi” en “geen fooi” ongeveer even groot zijn als de knoppen voor fooien. Als de opt-out-knoppen extreem moeilijk te vinden zouden zijn, zou dit een beledigende praktijk zijn die bekend staat als ‘donkere patronen’.

Maar als mensen zich onterecht onder druk gezet voelen om fooien te geven in situaties waarin fooi niet nodig is, zouden overheidsinstanties zoals de Federal Trade Commission die bezorgdheid moeten onderzoeken door een regelgevende lens, zei de heer Brignull.

De FTC heeft verzoeken om commentaar niet onmiddellijk geretourneerd.

Behandel fooien zoals u technologie behandelt.

Ik raad aan om fooien op dezelfde manier te benaderen als technologie: wees op uw hoede voor de standaardinstellingen en beslis wanneer het goed is om u af te melden.

In een eerdere column besprak ik de standaardinstellingen die ik en andere technologieschrijvers altijd wijzigen op onze apparaten en sociale netwerkaccounts om de gegevens die we delen met technologiebedrijven te minimaliseren. De moraal van het verhaal was dat we enige controle over onze persoonlijke informatie kunnen uitoefenen – we moeten gewoon weten waar we moeten zoeken en extra werk moeten doen.