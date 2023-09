OnePlus hat heute das Design seines kommenden OnePlus Pad Go-Tablets enthüllt. Sieben Monate nach der Veröffentlichung seines allerersten Tablets, dem OnePlus Pad, scheint das Pad Go eine günstigere Variante zu sein.

Derzeit liegen uns außer dem, was auf dem Bild zu sehen ist, keine konkreten Details vor. Das Design und sogar die Abmessungen scheinen denen des OnePlus Pad sehr ähnlich zu sein, mit abgerundeten Ecken und dünnen Einfassungen auf der Vorderseite. Der größte Unterschied besteht darin, dass die Rückseite jetzt zweifarbig lackiert ist, aber weiterhin größtenteils aus Aluminium besteht.

Auch das OnePlus Pad Go hat die gleiche Farbe wie das OnePlus Pad, allerdings ist es nicht genau der gleiche Grünton, sondern ein hellerer Ton. Auch das gesponnene Metallfinish auf der Rückseite ist verschwunden.

Bei einem flüchtigen Blick um die Ränder können wir erkennen, dass das OnePlus Pad Go über die gleiche physische Tastenkombination aus Einschalt- und Lautstärketasten verfügt. Es scheint immer noch vier Lautsprecher zu geben, einer in der Nähe jeder Ecke. Interessanterweise verfügt das Pad Go über einen Steckplatz, entweder für erweiterbaren Speicher, SIM oder beides.

Der Name und der Slogan „All Play, All Day“ deuten darauf hin, dass dieses Modell möglicherweise mehr auf die Akkulaufzeit ausgerichtet ist, wahrscheinlich mit einem langsameren Chipsatz und einer niedrigeren Bildwiederholfrequenz, während es ansonsten dem OnePlus Pad ähnelt.

OnePlus wird voraussichtlich bald weitere Details bekannt geben, wir wissen jedoch noch nicht, wann das Gerät offiziell angekündigt und verkauft wird.