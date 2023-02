OnePlus heeft vandaag zijn OnePlus 11 Concept-smartphone onthuld, die het bedrijf de afgelopen weken plaagde. Het apparaat, niet bedoeld om in productie te gaan, is ontworpen om de nieuwe Active CryoFlux-koeloplossing van het bedrijf te demonstreren.

Actieve CryoFlux is een mooie term voor wat in wezen een vloeistofkoelsysteem met gesloten kringloop is, zoals u dat op een desktop-pc zou vinden, maar sterk geminiaturiseerd voor een smartphone.

De kern van het systeem is een keramische piëzo-elektrische micropomp, die vloeistof door een reeks buizen tussen een bovenste en onderste membraan laat circuleren. De micropomp neemt minder dan 0,2 cm² ruimte in beslag op het apparaat. De pomp circuleert de vloeistof, die rond de slang beweegt die als koellichaam en radiator fungeert, warmte van de SoC absorbeert en langzaam afgeeft in de loop van zijn terugloop naar de pomp.

OnePlus beweert dat de Active Cryoflux temperaturen tot 2,1 °C kan verlagen, goed voor nog eens 3-4 FPS in een game. Tijdens het opladen kunnen de temperaturen met 1,6°C dalen, waardoor de oplaadtijd 30-45 seconden korter is.

De rest van de functies zijn meestal cosmetisch. OnePlus heeft een gebogen, transparant glas gebruikt voor de achterkant, waarvan het bedrijf beweert dat het uit één stuk bestaat, ook al is er duidelijk een frame langs de zijkanten. De achterkant laat je de slang eronder zien, die gedeeltelijk is verlicht. Het gebied rond de camera is ook verlicht en de camera heeft een nieuw Guilloche-etspatroon.

Het is onduidelijk of OnePlus deze technologie ooit daadwerkelijk zal implementeren in een productie-smartphone. Het bedrijf had op CES 2020 een interessante meekleurende camerahoes laten zien op de Concept One, maar deze nooit geïmplementeerd op een productieapparaat. Natuurlijk hoeft niet elke conceptfunctie in productie te gaan en soms is het gewoon cool om te pronken met nieuwe dingen waar je aan hebt gewerkt.