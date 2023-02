Eerder deze maand lek Digitaal chatstation meldde dat OnePlus werkt aan een door Dimensity aangedreven Ace 2 als een goedkoper alternatief voor de OnePlus Ace 2 die een Snapdragon 8+ Gen 1-chipset gebruikt. President van OnePlus China Li Jie heeft dat schijnbaar bevestigd door een teaserafbeelding te plaatsen met twee speelkaarten.







Een OnePlus-exec plaagt een nieuwe Ace 2-versie

De nieuwe versie zou de Dimensity 9000-chipset gebruiken. DCS suggereert ook dat OnePlus de 50MP-camera (IMX890) zal vervangen door een 64MP-sensor (OV64M).

Er kunnen echter meer verschillen zijn, te oordelen naar recente certificeringen die zijn uitgegeven voor een OnePlus PHP110 – vermoedelijk de Dimensity-based Ace 2 in kwestie. Dat was alleen gecertificeerd met slechts 80 W opladen, minder dan de 100 W die wordt ondersteund door het Snapdragon-model.

Dit is logisch als dit echt een goedkopere versie is. Ter referentie: de Ace 2 met een 8+ Gen 1-chip begint bij CNY 2.800. Na de eerste verkoop van dit model noemde Li Jie de vraag “ongekend”.

We zouden een beter idee moeten krijgen van wanneer de OnePlus Ace 2 Dimensity Edition in China aankomt naarmate de teasers toenemen (ervan uitgaande dat Li Jie natuurlijk niet alleen maar aan ons trekt). Komt er ook een OnePlus 11R Dimensity Edition? De overeenkomsten tussen de Ace 2 en 11R zijn geen geheim, dus het is mogelijk, maar we hebben nog niets concreets gezien.

Bron (in het Chinees) | Via