OnePlus heeft vandaag officieel bevestigd dat het zijn eerste vlaggenschip opvouwbare smartphone zal lanceren. De telefoon komt uit in de tweede helft van 2023.

Het is officieel 😉 — Pete Lau (@PeteLau) 28 februari 2023

“Onze eerste opvouwbare telefoon zal de kenmerkende snelle en soepele ervaring van OnePlus hebben. Het moet een vlaggenschiptelefoon zijn die vanwege zijn opvouwbare vorm niet tot rust komt, in termen van industrieel ontwerp, mechanische technologie en andere aspecten. We willen een apparaat lanceren dat tot de topervaring van de huidige opvouwbare markt wil behoren.” zei Kinder Liu, President en COO van OnePlus tijdens de MWC-paneldiscussie van het bedrijf.

In een gesprek met TechCrunch gaf Liu aan dat de opvouwbare tablet de vormfactor van een boek zal hebben, meer in de trant van de Galaxy Z Fold dan van de Galaxy Z Flip. Het valt nog te bezien of dit een gloednieuw toestel wordt of misschien wel een aangepaste en rebranded versie van de Oppo Find N2.

Het bedrijf had op dit moment niets meer te zeggen en had ook geen afbeeldingen om te delen. De beste blik die we op dit apparaat hebben, is mogelijk de teaserafbeelding hierboven van de wereldwijde lancering van OnePlus 11, die het startvenster verkleint tot Q3 2023. We zullen dan zien wat het bedrijf voor ons in petto heeft.