OnePlus arbeitet an einem Ace 2, das von einem Dimensity 9000 angetrieben wird

OnePlus war gestern beschäftigt, als es neue Produkte auf den Markt brachte und eine erweiterte Verfügbarkeit für andere ankündigte. Zwei der neuen Angebote sind das OnePlus Ace 2 (für China) und das eng verwandte 11R (für Indien), die beide vom Snapdragon 8+ Gen 1 angetrieben werden. Es ist jedoch möglich, dass das Unternehmen ein weiteres verwandtes Modell hat hielt das unter Verschluss.

OnePlus Ace 2 mit Snapdragon 8+ Gen 1

Leakster Digitale Chat-Station behauptet, dass ein OnePlus Ace 2 mit Dimensity 9000 in Arbeit ist. Das könnte eine neue, etwas günstigere Alternative sein oder vielleicht auch eine Sonderedition – einige haben den Namen OnePlus Ace 2 Racing Edition vorgeschlagen.

Abgesehen vom Chipsatz wird das Telefon mit einem 6,74-Zoll-Display (1.240 x 2.772 Pixel), einem 5.000-mAh-Akku mit 100-W-Aufladung, bis zu 16 GB RAM und so weiter weitgehend identisch sein. Die große Ausnahme bildet der 64-MP-OmniVision-Sensor in der Hauptkamera, der den 50-MP-IMX890 ersetzt, der im gestern vorgestellten Ace 2 verwendet wird.

Das Snapdragon-betriebene Ace 2 hat einen Startpreis von 2.800 CNY für eine Einheit mit 12/256 GB und wird am 13. Februar in China in den Handel kommen (derzeit nimmt das Unternehmen Vorbestellungen entgegen). Das Dimensity-betriebene Ace 2 (falls vorhanden) sollte etwas billiger sein.



OnePlus Ace 2-Preise für China (die offizielle Snapdragon 8+ Gen 1-Variante)

Oppo hat beispielsweise letztes Jahr eine Version des Find X5 Pro vorgestellt, die den Dimensity 9000 anstelle des üblichen Snapdragon 8 Gen 1 (Non-Plus) verwendet. Die Dimensity-Version begann bei 5.800 CNY, weniger als der Preis von 6.300 CNY für die Snapdragon-Version.

