OnePlus Ace 2 startet am 7. Februar in China

OnePlus veranstaltet am 7. Februar in Neu-Delhi, Indien, ein großes Event, bei dem wir die globalen Versionen des OnePlus 11 und des OnePlus Buds Pro 2 erwarten. Es wird auch die Anlegestelle für die erste OnePlus-Tastatur, OnePlus Pad, sein Tablet, das neue OnePlus TV Q2 Pro in mehreren Größen und das OnePlus 11R Smartphone.

Auf einer separaten Veranstaltung in China bringt OnePlus das OnePlus Ace 2 Smartphone auf den Markt, das die 11R-Version für den heimischen Markt mit geringfügigen Software-Anpassungen sein wird.









OnePlus Ace 2 offizielle Renderings

Das OnePlus 11R und das OnePlus Ace 2 haben das gleiche Kameradesign auf der Rückseite und das gleiche Display auf der Vorderseite. Es wurde bestätigt, dass beide einen Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz haben, und die Farbe des offiziellen Teasers stimmt mit früheren Bildern überein. Letztes Jahr wurde OnePlus 10R in China als OnePlus Ace verkauft.

Das Telefon mit der Modellnummer PHK110 wurde bereits bei AnTuTu getestet und erreichte mit seinem Qualcomm-Chipsatz 1.149.494. Das Ergebnis entspricht dem OnePlus 10T, das ebenfalls vom Snapdragon 8+ Gen 1 angetrieben wird. Wir müssen darauf hinweisen, dass das Ergebnis im Performance-Modus erzielt wurde, nur Smartphones mit Modi, die ihre Hardware künstlich steigern, sind in der Lage, über 1 zu erreichen Millionen AnTuTu-Punkte mit diesem SoC.

Der Hauptunterschied zwischen dem globalen Smartphone und dem chinesischen ist die Benutzeroberfläche – OnePlus bringt Android 13 mit ColorOS 13 an der Spitze für das Ace 2, während das 11R OxygenOS 13 ausführen wird. Die Oberfläche trägt einen anderen Namen, aber im Laufe der Jahre die zwei sind dem Punkt näher und näher gekommen, an dem sie an dieser Stelle nur noch wenige wesentliche Unterschiede haben.

