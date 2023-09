Einführung

Kein Pro, kein Ultra, kein Max, kein Pro Max … OnePlus geht bei der Benennung seines Flaggschiffs dieses Jahr eindeutig einen anderen Weg als so ziemlich alle Mitbewerber. Es ist nur OnePlus 11. Es ist einfach, es ist ein Hauch frischer Luft, aber aufgrund der aufgeblähten Namen aller anderen Flaggschiffe fühlt es sich fast ein wenig einfach an. Das kann doch nicht sein, oder? Sicherlich muss ein Profi unterwegs sein! – Wir wissen, dass viele von Ihnen das ganze Jahr über solche Gedanken hatten. Sogar wir haben uns von Zeit zu Zeit mit diesem theoretischen Bereich beschäftigt. Aber nein. Es ist das OnePlus 11 und nichts weiter.

Wir fragen uns, ob dies einen Strategiewechsel für OnePlus bedeutet, und wir hoffen, dass dies der Fall ist. Es scheint, dass die Marke jetzt fokussierter ist als in den letzten Jahren und versucht, ihre Geräteliste nicht zu überfüllen, was wir voll und ganz zu schätzen wissen, wenn man bedenkt, wie selten diese Geräte heutzutage in der Android-Welt sind. Alle großen Namen bringen jedes Jahr gerne zweistellige Stückzahlen an Mobiltelefonen auf den Markt, um jeden erdenklichen Minutenpreis abzudecken, was aus finanzieller Sicht wahrscheinlich eine gute Strategie ist, aber im Hinblick auf das Markenimage kann es manchmal einen verwässernden Effekt haben.

Von so etwas scheint OnePlus abrücken zu wollen, und das ist unserer Meinung nach lobenswert. Die zuvor „unabhängige“ Marke ist nun vollständig und offiziell ein Teil von Oppo, auch wenn jeder von Anfang an vermutete, dass sie so eng wie eine Familie seien. Vielleicht hat das etwas mit der neuen Strategie zu tun? Höchstwahrscheinlich, da OnePlus in entwickelten Märkten eine weitaus größere Markenbekanntheit hat als Oppo, muss das Unternehmen daraus Kapital schlagen.

Das OnePlus 11 ist ein solcher Versuch, und wir haben es für die Zwecke dieses Langzeittests über einen längeren Zeitraum als unser einziges Smartphone verwendet. In unserem normalen Test hat das Telefon vor vielen Monaten gut abgeschnitten, aber in ein paar Monaten kann sich vor allem in der mobilen Welt viel ändern, daher waren wir gespannt, wie es sich jetzt schlägt.

Spoiler-Alarm: Wirklich sehr gut. Aber zusätzlicher Spoiler-Alarm: Es ist nicht immer alles rosig, und wir reden heutzutage nicht davon, dass „OxygenOS“ einfach ein umbenanntes ColorOS ist – wir haben damit eigentlich kein Problem, auch wenn wir davon ausgehen, was wir sagen Das haben Sie vielleicht in der Vergangenheit in unseren Kommentarbereichen gesehen.

Schon neugierig? Wenn ja, begleiten Sie uns auf den nächsten Seiten, wenn wir untersuchen, wie das OnePlus 11 funktioniert, welche Vorteile es hat und wo es im täglichen Gebrauch abseits von Testlabors schwächelt.