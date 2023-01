OnePlus 11 hier draußen tanzt etwas früh in den Händen

OnePlus veranstaltet diese Woche offenbar eine Art OnePlus 11-Enthüllungsveranstaltung in China, die möglicherweise einen ähnlich seltsamen Start signalisiert, wie wir ihn beim letztjährigen OnePlus 10 Pro gesehen haben. Wenn Sie sich erinnern, hat OnePlus das 10 Pro zuerst in China auf den Markt gebracht, als die Uhr auf 2022 umgestellt wurde, nur um den Versand in den USA für mehrere Monate zu verschieben. Es sieht so aus, als könnte dies wieder der Plan für 2023 sein.

Da in wenigen Stunden eine Veranstaltung beginnen soll, sind die Leute zu Weibo gegangen, um echte Geräte in der Hand zu zeigen. Obwohl ich weiß, dass OnePlus das Gerät bereits in offiziellen Presse-Renderings enthüllt hat, geben uns diese die Atmosphäre der realen Welt, die oft eine andere Geschichte erzählt.

Das OnePlus 11 in diesen Aufnahmen sieht ähnlich groß aus wie die meisten OnePlus-Flaggschiffe, da es nicht klein ist. Sie bestätigen (leider), dass mindestens eine der Farboptionen glänzendes Glas sein wird, und das kommt natürlich Tage, nachdem ich OnePlus für die Verwendung von mattem Glas im Jahr 2022 gelobt habe. Hoffen wir, dass die schwarze Version matt oder matt bleibt.

Außer dem Glanz lernen wir nichts Neues, nur dass das Kameragehäuse sicher riesig ist … und rund. Das Gerät sieht irgendwie vertraut aus, ist aber von allen ähnlich geformten 2022-Flaggschiffen aufgerüstet. Es muss wirklich das abgerundete Gehäuse im Vergleich zu all den quadratischen Gehäusen sein, die wir in den letzten 12 Monaten gesehen haben.

Falls Sie es vergessen haben, OnePlus hat bereits angekündigt, dass es am 7. Februar ein globales Launch-Event für dieses Telefon veranstalten wird. Zu diesem Zeitpunkt erwarten wir, mehr über US-Startpläne zu erfahren.

Wer will etwas ColorOS in seinem Leben?