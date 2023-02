Na de lancering van de OnePlus 11 deze maand, is het bedrijf terug met een nieuwe versie van de telefoon, maar deze kun je niet kopen.

De OnePlus 11 Concept zal nooit in de uitverkoop gaan, en in plaats daarvan laat OnePlus gewoon de glimmende – letterlijk – nieuwe telefoon zien op de MWC-beurs in Barcelona.

De haak hier is tweeledig: nieuwe vloeistofkoelingstechnologie die ervoor kan zorgen dat de telefoon langer koel blijft, en een reeks lichten en andere effecten om die afkoeling te laten zien.

OnePlus zegt dat zijn ‘Active CryoFlux’-technologie werd beïnvloed door gaming-pc’s, die hun benadering leende om vloeistof door pijpleidingen te pompen die over het lichaam van de telefoon lopen. De pijpleidingen zitten tussen lagen van het lichaam van de telefoon en de vloeistof – een mix van water, olie en micropoeder – wordt rondgepompt door een keramische piëzo-elektrische micropomp die minder dan 0,2 cm in beslag neemt2 – dus de telefoon als geheel is in principe niet groter dan voorheen.

Het heeft natuurlijk geen zin om al die mooie technologie toe te voegen als je het niet eens kunt zien, dus is de 11 Concept uitgerust met een transparante achterkant om ervoor te zorgen dat we allemaal weten dat de gloeiende blauwe pijpleidingen er zijn – een ontwerp dat al is opgeworpen een paar wenkbrauwen dankzij de gelijkenis met de gloeiende Nothing Phone (1), een rivaliserend apparaat gelanceerd door voormalig OnePlus-medeoprichter Carl Pei.

De cameramodule is op zijn beurt omgeven door een cirkelvormige pijpleiding waar meer vloeistof doorheen stroomt, hoewel dit meer een visueel effect heeft dan enig praktisch koelvoordeel. Guilloché-etsen – een techniek die is ontleend aan de luxe horloge-industrie – maakt het uiterlijk van de lenzen compleet. Een slankere bezel en een glazen unibody-ontwerp zorgen ervoor dat de telefoon als geheel bijzonder glad aanvoelt.

Vloeistofkoeling zelf zit al in een soort van telefoons – dampkamerkoeling is tegenwoordig typisch, waarbij kleine hoeveelheden vloeistof mogen opwarmen tot dampvorm, en vervolgens condenseren en de hardware afkoelen. Deze benadering is iets anders, omdat de vloeistof, nou ja, vloeibaar blijft.

Xiaomi heeft ooit zelf een vergelijkbare methode laten zien, die het Loop LiquidCool noemde – maar die technologie werd eind 2021 gedemonstreerd en is sindsdien niet eens in een concepttelefoon verschenen, laat staan ​​​​een echt product.

De OnePlus-iteratie klinkt – en om eerlijk te zijn, ziet er behoorlijk indrukwekkend uit, maar de meeste mensen zullen waarschijnlijk merken dat de winst op zijn best minimaal is.

Tijdens het gamen kun je verwachten dat de telefoon “tot 2,1°C” koeler blijft met Active CryoFlux, wat resulteert in maar liefst 3-4 frames per seconde. Tijdens het opladen kan de temperatuur met 1,6°C dalen, waardoor de totale oplaadtijd 30-45 seconden korter wordt. Aangezien de OnePlus 11 in slechts 26 minuten volledig was opgeladen toen we het opladen voor onze review testten, klinkt een daling van minder dan een minuut niet als een verandering van het spel.

Toch worden de telefoonoorlogen met het vlaggenschip gewonnen door marginale winsten, dus verbeterde koeling kan OnePlus nog een voorsprong geven.

OnePlus heeft bevestigd dat de Active CryoFlux-technologie “in een toekomstig apparaat zal zitten”, dus het zal niet lang alleen een concept blijven. Dat is in ieder geval een verbetering ten opzichte van het laatste OnePlus-conceptapparaat, een handset die op CES 2020 werd getoond en die zijn camera’s kan verbergen dankzij glas dat kan verschuiven tussen transparant en ondoorzichtig. Die technologie verscheen nooit meer in een OnePlus-telefoon – of een apparaat van een andere fabrikant trouwens.

Vorig jaar werd het vlaggenschip OnePlus 10 Pro in augustus gevolgd door de prestatiegerichte 10T, de OnePlus die het dichtst in de buurt komt van een gaming-telefoon. Zou dit jaar nu een 11T kunnen zien met een of andere versie van Active CryoFlux erin?

OnePlus kondigde ook aan dat de OnePlus 11 de eerste Snapdragon 8 Gen 2-telefoon is die door Qualcomm is gecertificeerd als klaar voor zijn Snapdragon Spaces XR-technologie, en onthulde dat Tower of Fantasy de eerste game is die hardware-enabled ray-tracing ondersteunt op de 11.

Elders op MWC gaf Xiaomi een wereldwijde lancering aan zijn vlaggenschepen 13 en 13 Pro, Nokia heeft telefoons gelanceerd die je zelf thuis kunt repareren, en later vandaag verwachten we dat Honor hetzelfde zal doen voor zijn Magic Vs- en Magic 5-handsets.