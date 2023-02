OnePlus 11 Concept debütiert auf dem MWC in Barcelona

Das OnePlus 11-Flaggschiff ist international angekommen, und jetzt bereitet sich das Unternehmen auf sein nächstes bahnbrechendes Produkt vor. Die Marke gab bekannt, dass ein OnePlus 11 Concept Phone auf dem MWC in Barcelona debütieren wird, der zwischen dem 27. Februar und dem 2. März stattfinden soll.

OnePlus und Konzeptgeräte gehen weit zurück – dies wird das dritte derartige Projekt sein. Zuerst war es das OnePlus Concept One mit verschwindenden Kameras, das auf der CES 2020 auf den Markt kam, dann war es für den MWC geplant, bevor die Konferenz abgesagt wurde.

2021 gab es das OnePlus 8T Concept mit einer farblich wechselnden Rückseite, die auf Befehl von Grau über Blau zu Schwarz wechselte. Es hatte auch ein mmWave-Radar, das theoretisch zur Erkennung von Handgesten verwendet werden könnte.

Das neue Gerät wird ein „phantasievolles Design mit branchenführender Technologie“ aufweisen, was in der Welt der Konzepttelefone alles bedeuten könnte – wir werden in Barcelona sein und weitere Informationen haben, sobald das OnePlus 11-Konzept offiziell wird.