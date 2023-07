Stefano Bernadin zei dat „Hamlet – one man show“ in Burghof von Perchtoldsdorf een van de meest populaire Sommerabend-gebeurtenissen was. Zahlreiche Gäste volg de Ausführungen um den Prinzen von Dänemark nach der Vorlage von William Shakespeare. Auch Veranstalter Andi Rottensteiner liegt dat de Vorstellung van de Schauspielers nicht entgehen.