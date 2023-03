US-Reseller Sonos brengt een nieuwe WLAN-Lautsprecher-generatie op de markt. Der Era 100 verscheen op de lijst van Bestsellers One en de Era 300 werd gebruikt met 3D-audio voor de Apple Homepod. Beide speakers hebben ook bluetooth en kabelaansluitingen.

Voor snelle zehn Jahren kam der WLAN-Lautsprecher Sonos Play:1 op de markt. Zwart werd vier jaar later van één keer, de basis van Bauweise en het einde van de Klang onbevredigd. Jetzt erhält er die “Nummer 1” met dem Era 100 einen Echten Nachfolger met veränderter Konstruktion. Außerdem stelt de US-Hersteller voor in een nieuwe Era 300, één Lautsprecher met 360-Grad-Sound, onder andere Apples Homepod in de Ringsteigt.

Nieuwe Zilinder

Der Era 100 bietet met twee Hochtönern Stereoklang. (Foto: Sonos)

Der Era 100 sieht dem Sonos One black nor sehr ähnlich. Maar als een man een idee heeft, als hij een man is, is er een grote grondfläche die en wat hij is. Auf der Oberseite sitzt zudem een ​​nieuwe, berührungsempfindliche Rinne zur Lautstärkeregelung. Hebt man den Era 100 hoch, spürt manvielleicht auch, dass er met rund 2 Kilogramm knapp 150 Gramm schwerer als der Vorgänger ist.

Auch das Innenleben ist neu. Dus hoe de nieuwe Sonos-Zylinder jetzt voor Stereoklang zwei abgewinkelte Hochtöner en een van de 25 Prozent größeren Mitteltöner, der kräftigere Tiefen produzieren soll. Eén eindruck nach klingt der Era 100 zat en detailleerde als der One. Als u zich ervan bewust bent dat u zich niet kunt onderscheiden, zal de eerste keer dat u contact opneemt met ntv.de zeigen.

Trueplay voor Android, Bluetooth, Klinke

Een onbegrensde Verbesserung is, dat is mogelijk met Trueplay voor Android-gibt. Hoe dan ook, de Lautsprecher kan nicht mehr nur mithilfe een iPhone of iPad den Klang en sein Umfeld anpassen. Alle dingen gebeuren met de Android-app statisch met de microfoons van de luidsprekers. De mens beweegt ook niet tijdens de beweging en nutzt smartphone- of tablet-microfoons met iOS-apparaten. Das Resultat soll entsprechend auch nicht immer ganz so gut ausfallen.

Der Era 100 is außerdem wesentlich konnektive als signal Vorgänger. Je kunt jezelf via Bluetooth verbinden met Zuspielern en een AUX-verbinding hebben. Das heißt, er so beispielsweise für einen Plattenspieler kan dienen als Lautsprecher.

Riesiger Ohrhörer met Dolby Atmos

Auch der Sonos Era 300 heeft een kapazitiven Schieberegler zur Lautstärkeregelung. (Foto: Sonos)

Een nieuwe categorie voor Sonos is de Era 300. Nachdem das US-Unternehmen met Soundbars met 3D-Klang im Angebot hat, is de eerste unabhängige Lautsprecher vans Unternehmens met Dolby Atmos. Zu diesem Zweck stecken in seinem Inneren gleich sechs Treiber.

Een zentraler Mittel-Hoch-Töner wird en den Seiten von zwei weiteren flankiert. Een viertal treiber is nach obengericht, um von der Zimmerdecke reflektiert Töne von oben zu erzeugen. Zwei Tieftöner sind für die Bässe Zuständig en Sollen nach Links en Rechts georiënteerde stereo-effecten.

Kompakt, aber klangstark

Bedankt AUX-Eingangs benötigt man für den Anschluss eines Plattenspieler kein teures Zubehör. (Foto: Sonos)

Das Design, das een wenig en einen überdimensionale Ohrhörer erinnert, is nicht nur außergewöhnlich, es ermöglicht auch eine ziemlich kompakte Bauweise. Dus het is 4,5 kilogram zwart met 160 x 260 x 185 millimeter en groter dan het tijdperk 100. Wie kleineren nieuwe Sonos-Lautsprecher-zoekers kan vinden op tijdperk 300 met AUX-ingang, en kan Bluetooth- Verbindingen enkelvoudig.

Klanglich speelt der Grosse aber in een van de andere competities. Er zijn slechts enkele sondes van Era 300 die krachtige basis- en eindruckend 3D-weergaven hebben. Een sterke Vorstellung-bot is ook een satelliet-paar in een 7.1.4-systeem in Wohnzimmerkino. Dabei handelde es sich alldings um einen Vorführraum. Was er onder schwierigeren Bedingungen kann, muss auch der Era 300 eerste in einem Praxistest bewijzen.

Nachhaltiger als bisher

Beide Neulingen volgen Sonos dem Trend zu mehr Nachhaltigkeit. Dus het beste van alles is het hergebruik van kunststof, en mehr Schrauben statt Klebstoff sollen the Lautsprecher leichter to reparieren machen. Die Verpackung soll aus nachhaltig produziertem Papier sein. Een Aus-Schalter heeft een tijdperk van 100 en 300 nicht gehad, met veel meer dan twee Watt sollen sie aber im Standby-Modus besonders genügsam sein. Außerdem sollen die Geräte met een nieuwe, “innovativen Ruhemodus” sparen Strom.

Beide Lautsprecher kommen zijn 28. März in den Handel. Der Sonos Era 100 kost beef 280 Euro, für den Era 300 man knap 500 Euro ausgeben.