Onderzoekers proberen vast te stellen wat de aanleiding was voor een reeks dodelijke schietpartijen woensdag in een wijk buiten Orlando, Florida – een aanval waarbij een 9-jarig meisje, een vrouw en een tv-journalist die verslag deed van een van de incidenten, om het leven kwamen, aldus de autoriteiten.

Een verdachte van de schietpartij – waarbij ook de moeder van het meisje en een van de collega’s van de journalist gewond raakten – werd woensdagmiddag gearresteerd, zei een sheriff, waarmee een einde kwam aan een golf van geweld die zich enkele uren ten westen van Orlando uitstrekte.

“Niemand in onze gemeenschap – geen moeder, geen 9-jarige, (en) zeker geen nieuwsprofessionals – mag het slachtoffer worden van wapengeweld in onze gemeenschap”, zei sheriff John Mina van Orange County tijdens een persconferentie waarin hij uiteenzette arrestatie van de verdachte.

‘We weten echt niet wat er in het hoofd van deze verdachte omging,’ zei Mina. “Hopelijk zal hij op een gegeven moment met ons praten over wat zijn motieven waren.”

De verdachte, Keith Melvin Moses, 19, wordt vastgehouden op beschuldiging van moord in de eerste schietpartij van woensdag, en zal naar verwachting worden aangeklaagd voor de andere, zei Mina.

Bij de eerste schietpartij, die woensdag rond 11.00 uur werd gemeld, kwam een ​​vrouw van in de twintig om het leven in een voertuig op Hialeah Street in het westen van Orange County. Die vrouw zou een bekende zijn van de verdachte, zei Mina.

Later op de dag, nadat het voertuig was weggesleept, keerde de schutter terug naar het gebied en schoot twee journalisten van Spectrum News 13 neer – een verslaggever en een fotograaf – die verslag deden van de moord op de vrouw, zei Mina.

Een van de journalisten is overleden. De andere was woensdag in kritieke toestand, maar sprak en zou naar verwachting woensdagavond meer behandelingen ondergaan in een ziekenhuis, zei het nieuwsstation, zonder ook maar een naam te geven.

Nadat de journalisten waren neergeschoten, ging de verdachte een huis in een nabijgelegen straat binnen en schoot een moeder en haar 9-jarige dochter neer, zei de sheriff. Ze werden allebei naar een ziekenhuis gebracht, waar het kind overleed en de moeder woensdagavond in kritieke toestand verkeerde, aldus de autoriteiten.

‘We weten niet waarom hij dat huis binnenging,’ zei de sheriff.

Onderzoekers onderzoeken ook of de verdachte – die volgens de sheriff een lange criminele geschiedenis heeft – wist dat de medewerkers van Spectrum News 13 lid waren van de media.

Ambtenaren zeiden dat ze geloven dat Moses geen band had met de journalisten of de moeder en haar dochter.

De namen van de doden en gewonden werden woensdag niet vrijgegeven door de autoriteiten.

Onderzoekers hadden Moses snel geïdentificeerd als verdachte bij de eerste schietpartij en volgden aanwijzingen toen de tv-journalisten rond 16.00 uur werden neergeschoten, zei de sheriff.

De twee journalisten zijn in of rond hun voertuig neergeschoten, zei Mina.

‘Dat voertuig stond bijna precies op dezelfde plek als het voertuig van de moord vanmorgen,’ zei Mina. “Het is onduidelijk waarom ze precies het doelwit waren.”

Het voertuig van de journalisten “zag er niet uit als een typisch nieuwsvoertuig met veel markeringen erop”, zei Mina.

Spectrum News 13, een CNN-partner, rouwde woensdag tijdens een nieuwsuitzending om hun vermoorde collega. Het zei dat het nog geen namen van de twee werknemers had.

“Dit zijn mensen waarmee we vanmiddag regelmatig gesprekken voerden hier op de redactie. Het was een gewone dag. En echt niet alleen collega’s, maar ook familieleden’, zei presentator Greg Angel.

Spectrum News 13 bedankte ook medewerkers van concurrerende nieuwsuitzendingen voor het te hulp schieten van hun collega’s.

“Sommige van onze concurrenten … schoten onze collega’s te hulp, en we willen dat ze weten hoeveel we ze waarderen”, zei co-anker Tammie Fields. “Want toen er gevaar dreigde, hadden ze de andere kant op kunnen rennen. Maar blijkbaar renden ze regelrecht naar onze bemanningen en hielpen, ‘

Luana Munoz, een verslaggever voor CNN-partner WESH in Orlando, beschreef een emotionele scène nadat haar collega-journalist stierf. Volgens het bureau hadden haar collega’s vlak voor de schietpartij de plaats delict in Hialeah Street verlaten.

“Dit is de absoluut ergste nachtmerrie van elke verslaggever. We gaan ’s nachts naar huis, bang dat zoiets zal gebeuren en dat is wat hier is gebeurd, ‘zei Munoz. “We hebben vernomen dat een collega-verslaggever is overleden terwijl hij verslag deed van een schietpartij.”

“Er zijn hier leden van zijn familie, samen met zijn verloofde, die vanavond ongelooflijk radeloos zijn”, zei Munoz. “Er zijn andere mediamensen die vanavond bij elkaar zijn gebracht en solidair zijn, aangezien een van ons is overleden.”

Het moederbedrijf van Spectrum News 13, Charter Communications, heeft een verklaring vrijgegeven na de aanval.

“We zijn diep bedroefd door het verlies van onze collega en de andere levens die vandaag zinloos zijn genomen”, luidt de verklaring. “Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden en collega’s van onze werknemer in deze zeer moeilijke tijd. We blijven hopen dat onze andere gewonde collega volledig herstelt. Dit is een verschrikkelijke tragedie voor de gemeenschap in Orlando.”

In een verklaring noemde CNN de schietpartij “een absolute tragedie” en merkte op dat de organisatie “achter onze aangesloten partner, Spectrum News 13, staat en hen en de families van deze journalisten op alle mogelijke manieren zal steunen.”

Perssecretaris van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre bracht ook een verklaring uit waarin stond: “Onze harten gaan uit naar de familie van de journalist die vandaag is vermoord en het bemanningslid dat gewond is geraakt in Orange County, Florida, evenals het hele Spectrum News-team.”

Mina zei dat de verdachte een lang crimineel verleden heeft, waaronder beschuldigingen van vuurwapens, zware mishandeling, zware verwondingen en mishandeling met een dodelijk wapen.

Hij werd gearresteerd in de buurt van de schietpartij, zei Mina.

Toen Moses werd gearresteerd, was hij gewapend met een handvuurwapen, “waarvan we denken dat we het ook in verband brengen met deze zaken”, zei de sheriff.

‘De verdachte zegt momenteel niet veel,’ zei Mina.