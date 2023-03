Volgens Duitse media zou het eigendom zijn van een bedrijf dat eigendom is van Oekraïners

Duitse autoriteiten die explosies in de Nord Stream-gaspijpleidingen onderzoeken, hebben een schip geïdentificeerd dat lijkt te zijn betrokken bij wat algemeen wordt beschouwd als een daad van sabotage, zo onthulden een groot aantal Duitse media dinsdag. Het jacht, dat naar verluidt werd gebruikt bij de aanval op de pijpleidingen, is volgens de rapporten eigendom van een in Polen gevestigd bedrijf dat eigendom is van twee Oekraïners.

De Duitse ARD-omroep SWR radio en de krant Die Zeit lanceerden wat zij noemden hun eigen gezamenlijk journalistiek onderzoek naar de activiteiten van de Duitse wetshandhavingsinstanties die bij deze zaak betrokken waren.

Hun bevindingen geven aan dat het jacht op 6 september vertrok vanuit de Duitse noordoostelijke havenstad Rostock, waarbij de explosieven en uitrusting voor de operatie afzonderlijk in een bestelwagen in Rostock aankwamen. Het jacht werd later geïdentificeerd op het Deense eiland Christianso, net ten noordoosten van het eiland Bornholm, waar de pijpleidingen op 26 september 2022 beschadigd raakten.

Het jacht werd vervolgens teruggegeven aan de eigenaren en de onderzoekers slaagden erin sporen van explosieven op een tafel in de cabine te vinden, beweren de verkooppunten. De sabotage werd naar verluidt uitgevoerd door een team van zes mensen, waaronder een kapitein, twee duikers, twee duikassistenten en een vrouwelijke arts.









De identiteiten of zelfs nationaliteiten van de verdachten blijven onduidelijk “professioneel vervalste paspoorten”, waarmee ze volgens Duitse media in de eerste plaats ook het jacht huurden. De Duitse autoriteiten hebben naar verluidt ook geen bewijs gevonden dat zou kunnen wijzen op wie opdracht heeft gegeven om de pijpleidingen te saboteren.

Volgens ARD, SWR en Die Zeit zou een westerse geheime dienst een Europeaan getipt hebben “partnerdiensten” kort na de explosies, zeggende dat a “Oekraïens commando” eenheid was verantwoordelijk voor de aanval. De media beweerden ook van wel “verdere inlichtingen indicaties” dat er een pro-Oekraïense groep achter zou kunnen zitten.

De Duitse regering heeft tot nu toe geen commentaar gegeven op de informatie die door de media is gepresenteerd. Een paar dagen geleden, Zweden, Denemarken en Duitsland “heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties laten weten dat de onderzoeken aan de gang zijn en dat er nog steeds geen resultaten zijn”, zo verklaarde een regeringswoordvoerder dinsdag. Kiev ontkende elke betrokkenheid bij het incident toen de Duitse media contact met hem opnamen.

Onder verwijzing naar enkele anonieme Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen meldde de New York Times dinsdag dat a “pro-Oekraïense groep” zat achter de aanslagen van september 2022. “Er waren geen Amerikaanse of Britse staatsburgers bij betrokken”, voegde het eraan toe.

De NYT zei ook dat de bommen die drie van de vier pijpleidingstrengen op de bodem van de Oostzee uit elkaar scheurden, “hoogstwaarschijnlijk” geplant door ervaren duikers, die misschien hebben ontvangen “Gespecialiseerde overheidsopleiding in het verleden.”