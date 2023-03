CNN

Het 9th US Circuit Court of Appeals onderzoekt een beschuldiging van wangedrag tegen een federale rechter die een 13-jarig meisje uit de tribune van de toeschouwer riep tijdens de hoorzitting over de intrekking van haar vader onder toezicht en haar liet boeien en in de jurybox plaatste, volgens gerechtelijke documenten.

Rechter Roger Benitez van het Amerikaanse districtsrechtbank onderbrak een hoorzitting van 13 februari in San Diego om de tienerdochter van de beklaagde op te roepen, die een van de hoorzittingen van haar vader bijwoonde voor de eerste keer, volgens een veroordelingsmemorandum ingediend door de advocaten van de beklaagde, waarin een transcriptie van de procedure werd aangehaald.

Voorafgaand aan het incident vertelde de beklaagde de rechter dat hij van plan was het gebied te verlaten zodra hij was vrijgelaten en uitte hij zijn bezorgdheid over het feit dat zijn dochter met de verkeerde mensen omging.

Minuten later beval Benitez een maarschalk om het meisje, dat had gehuild, in de boeien te slaan en zei haar in de jurybank te gaan zitten, volgens het memorandum, dat op 23 februari was ingediend. Ze bleef snikken, zegt het document.

Er was een lange pauze, volgens het document, en Benitez liet toen een maarschalk de handboeien van het meisje halen. Maar voordat hij haar toestond terug te keren naar haar stoel, schold hij het meisje uit, noemde haar “een ontzettend schattige jongedame” en waarschuwde hij dat als ze niet uit de buurt van drugs zou blijven, ze weer in handboeien zou belanden, zeggen gerechtelijke documenten.

“Ik denk dat het de bedoeling was om haar in verlegenheid te brengen of te vernederen”, zegt Michele McKenzie, een advocaat die het meisje en haar moeder vertegenwoordigt. “Ik denk dat dat de heel duidelijke boodschap was die haar werd gestuurd door iemand met een enorme hoeveelheid macht.”

Benitez heeft nog niet gereageerd op het verzoek om commentaar van CNN.

Zijn griffier op het gebied van bestuursrecht vertelde de San Diego Union-Tribune in een e-mail dat de rechter “het betreurt dat hij geen commentaar mag geven op zaken die bij de rechtbank aanhangig zijn”.

Het meisje was samen met haar tante en een vriend van de familie aanwezig om steun te betuigen aan haar vader tijdens een hoorzitting waarin hij van plan was toe te geven dat hij zijn vrijlating onder toezicht had geschonden en veroordeeld zou worden tot 10 maanden. In de nieuw ingediende strafnota wordt de rechtbank gevraagd om de tijd die de vader heeft uitgezeten als zijn straf te beschouwen.

McKenzie weigerde de naam van de zevende klasser te delen om haar identiteit te beschermen.

“Ze voelt zich slecht en werd gedwongen zich slecht te voelen, hoewel ze niets verkeerds heeft gedaan”, zei McKenzie in een telefonisch interview met CNN. De acties van Benitez zijn “echt niet in overeenstemming met de realiteit”, zei McKenzie. “Het getuigt van een totaal gebrek aan begrip van wat gezinnen – vooral de kinderen van degenen die in het strafrechtsysteem zitten – doormaken.”

Opperrechter Dana Sabraw van het zuidelijke district van Californië nam op 17 februari contact op met de hogere rechtbank over de beschuldigingen. Mary Murguia, de hoofdrechter van het 9th Circuit, zei in een dinsdag ingediend bevel dat ze de transcripties van de rechtbank had bekeken en een klacht had geïdentificeerd.

De beoordeling van wangedrag zal waarschijnlijk weken of maanden duren. Gewoonlijk zou de gerechtelijke raad van het 9th Circuit een speciale commissie toewijzen om hun bevindingen te beoordelen, te evalueren en een aanbeveling uit te brengen, zei Scott Cummings, een professor juridische ethiek aan de UCLA. Elke straf kan censuur of zelfs schorsing zijn.

McKenzie zei dat de vernedering van haar cliënt openbaar was.

“Het 9th Circuit zou hem op zijn minst publiekelijk moeten afkeuren”, zei McKenzie, eraan toevoegend dat de acties van de rechter “een signaal afgeven dat het publiek een doelwit kan zijn door zelfs maar een hoorzitting bij te wonen.”

“Ik denk ook dat excuses een lange weg gaan”, zei McKenzie.

Cummings noemt dit incident “ongekend” in zijn 20 jaar als hoogleraar juridische ethiek. “Ik heb nog nooit van zoiets gehoord – gericht op een jong kind dat er is om de beklaagde te ondersteunen”, zei Cummings.

Volgens gegevens van de federale rechtbank waren er tussen oktober 2021 en september 2022 1.520 klachten tegen federale rechters. De meeste klachten tegen federale rechters werden ingediend door gevangenen en andere procederende partijen.

Cummings noemde de gerapporteerde acties van Benitez ‘een malafide daad van een bepaalde rechter’ en zei dat hij betwijfelt of het betrekken van het publiek bij dit soort hoorzittingen een precedent zou scheppen.

“Het zou gevaarlijk en schadelijk zijn voor het rechtssysteem en de rechtsstaat”, zei hij.

Hij zei dat het gepast was om zich af te vragen of Benitez geschikt is om meer zaken te behandelen. Benitez werd in 2003 door president George W. Bush voorgedragen voor zijn huidige functie.

Benitez werd uiteindelijk bevestigd door de Amerikaanse Senaat in 2004 met een stemming van 98 tegen 1, waarbij alleen senator Dick Durbin, democraat uit Illinois, tegen stemde.