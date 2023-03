De Russische president Vladimir Poetin bezocht Marioepol.

Russische troepen veroverden de Oekraïense stad.

Poetin bezocht ook Sebastopol.

De Russische president Vladimir Poetin bracht een verrassingsbezoek aan Marioepol, meldden de staatsmedia zondag.

De reis komt nadat het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel tegen Poetin had uitgevaardigd wegens de vermeende deportatie door Rusland van duizenden Oekraïense kinderen tijdens het conflict.

Rusland belegerde Marioepol bij het begin van zijn offensief vorig jaar en verwoestte de staalfabriek van Azovstal, de laatste verdedigingslinie van Oekraïense troepen in de stad.

Volgens het staatspersbureau TASS vloog Poetin zaterdag per helikopter naar Mariupol en maakte hij een rondrit door de stad, soms met een auto.

Hij bezocht verschillende locaties, sprak met bewoners en kreeg een rapport over de wederopbouw van de stad.

De stop van Poetin in Mariupol komt na zijn verrassingsbezoek aan de Krim op zaterdag ter gelegenheid van de negende verjaardag van de annexatie van het schiereiland.

Op de Russische staatstelevisie was te zien hoe hij de havenstad Sebastopol aan de Zwarte Zee bezocht, vergezeld van de plaatselijke, door Moskou aangestelde gouverneur Mikhail Razvozhayev.

Razvozhayev zei in de berichten-app Telegram dat van Poetin werd verwacht dat hij via een videoverbinding zou deelnemen aan de opening van een kunstacademie voor kinderen.

Hij zei:

Maar Vladimir Vladimirovich kwam persoonlijk. Zichzelf. Achter het stuur. Want op zo’n historische dag is de president altijd bij Sevastopol en de inwoners van Sevastopol.

Rusland annexeerde de Krim in 2014 na een referendum dat niet werd erkend door Kiev en de internationale gemeenschap.

Tijdens een toespraak op het World Economic Forum in Zwitserland in januari zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat hij van plan was de Krim terug te nemen, hoewel Moskou heeft geweigerd deze te betrekken bij mogelijke vredesbesprekingen.

Het bezoek van Poetin kwam nadat het Internationaal Strafhof vrijdag een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd wegens de “deportatie” van Oekraïense kinderen.

Kiev zegt dat sinds het begin van het conflict in februari 2022 meer dan 16.000 Oekraïense kinderen naar Rusland zijn gedeporteerd, velen van hen zijn in instellingen en pleeggezinnen geplaatst.

ICC-aanklager Karim Khan vertelde AFP dat Poetin nu aansprakelijk is voor arrestatie als hij voet zet in een van de meer dan 120 lidstaten van de rechtbank.

De 70-jarige Russische leider heeft niet publiekelijk gereageerd op het bevel, maar het Kremlin heeft de geldigheid ervan als “ongeldig” verworpen, aangezien Rusland de jurisdictie van het ICC niet erkende.

De beslissing van de rechtbank in Den Haag kwam er voorafgaand aan het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan Moskou op maandag om akkoorden te ondertekenen die werden aangeprezen als het begin van een nieuw tijdperk van banden.

China, een belangrijke Russische bondgenoot, heeft geprobeerd zichzelf te positioneren als een neutrale partij in het conflict in Oekraïne en er bij Moskou en Kiev op aan te dringen onderhandelingen te openen.

Maar westerse leiders hebben Beijing herhaaldelijk bekritiseerd omdat het het offensief van Rusland niet veroordeelt, en beschuldigt het ervan Moskou diplomatieke dekking te bieden voor zijn campagne.

In Ankara zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat de twee partijen zijn overeengekomen om een ​​deal te verlengen waardoor Oekraïne, een belangrijke graanexporteur, de export kan hervatten nadat zijn Zwarte Zee-havens waren geblokkeerd door Russische oorlogsschepen.

Maar er was onenigheid over de voorwaarden.

Deze hand-outfoto toont de Russische president Vladimir Poetin (R) die luistert naar de gouverneur van Sebastopol, Mikhail Razvozhayev (L), terwijl hij een kunst- en handwerkcentrum voor kinderen bezoekt, onderdeel van het historische en archeologische park Chersonesos Taurica op de 9e verjaardag van het referendum over de staat status van de Krim en Sebastopol en de hereniging met Rusland. AFP FOTO: hand-out, Russische presidentiële persdienst,

De minister van Infrastructuur van Oekraïne zei dat de deal met 120 dagen was verlengd, maar een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Moskou had ingestemd met een verlenging van 60 dagen.

De deal die Turkije en de Verenigde Naties in juli 2022 tot stand hadden gebracht, had de veilige doorgang van de export mogelijk gemaakt en was in november al met 120 dagen verlengd.

De gevechten zijn nu geconcentreerd in de oostelijke regio Donetsk in Oekraïne, met name in de stad Bakhmut.

Russische aanvallen troffen zaterdag de nabijgelegen stad Kramatorsk, waarbij twee mensen omkwamen en tien gewond raakten, zei regionale gouverneur Pavlo Kyrylenko, die Moskou beschuldigde van het gebruik van clusterbommen bij de aanval.

AFP-journalisten in Kramatorsk hoorden ongeveer 10 explosies bijna gelijktijdig afgaan net voor 16.00 uur lokale tijd (14.00 uur GMT) en zagen rook opstijgen boven een park in het zuidelijke deel van de stad.

Een vrouw stierf ter plekke aan haar verwondingen, zagen ze.