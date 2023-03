WAARSCHUWING: dit verhaal bevat vulgaire taal.

Het is eind januari en de Geo Barents, een zoek- en reddingsschip in de Middellandse Zee dat wordt geëxploiteerd door Artsen Zonder Grenzen (AZG), is plotseling omringd door olieplatforms.

Dat betekent dat het dicht bij de Libische kust ligt, waar de meeste migranten vertrekken om de zee over te steken op hun verraderlijke reis naar Europa.

AZG volgt een migrantenboot in nood, op basis van luchtdetails van een andere ngo, Sea-Watch. Het migrantenschip lijkt 50 mensen aan boord te hebben.

Maar de Libische kustwacht – die gedeeltelijk wordt gefinancierd en geholpen door de Europese Unie (EU), haar grensagentschap, Frontex en Italië – volgt de Geo Barentsz. En de Libiërs weten als eerste de boot te onderscheppen.

De bemanning van het AZG-schip belt de kustwacht via de radio.

“Libische kustwacht, dit is de Geo Barents. Er is één persoon die in het water is gesprongen.”

De Geo Barents is een zoek- en reddingsvaartuig van AZG. (Xavier Savard-Fournier/Radio-Canada)

De reactie van het Libische militaire schip is snel en hard.

‘Blijf weg, dochter van hoeren! Prostituees! Blijf uit de buurt of je wordt blootgesteld aan geweervuur.’

AZG besluit niet in te grijpen, maar blijft in de buurt in geval van nood.

“Dit is wat het is: het is een onderschepping”, zegt Ricardo Gatti, een SAR-leider bij AZG, tegen zijn team. “We weten dat dit een van de moeilijke situaties is waarmee we te maken kunnen krijgen.”

❗️📢 Ons team is zojuist getuige geweest van de #LibyanCoastGuard die een boot in nood onderschepte in internationale wateren.

⚫️ Toen we de boot naderden om mensen te redden en in veiligheid te brengen, dreigden we te worden neergeschoten als we in het gebied bleven. pic.twitter.com/jqFczjx5a5 —@MSF_Zee

Het is een typisch kat-en-muisspel in de Libische zoek- en reddingszone van de Middellandse Zee.

Er is altijd verdriet onder de AZG-medewerkers als ze een kans missen om een ​​boot in nood te redden. Daarnaast heeft Italië bepaald dat ngo’s slechts één interventie tegelijk op zee kunnen doen voordat ze migranten van boord laten gaan, wat betekent dat anderen op zee kunnen stranden.

In het belang van het redden van levens, raakt Artsen zonder Grenzen gewend aan het nieuwe decreet, ook al betekent dat soms dat het moet worden getrotseerd, wat in de loop van de volgende dag zal gebeuren.

Een redding kan gemakkelijk misgaan

Tijdens de lunch op de Geo Barents klinkt er een bericht op ieders walkietalkie in de cafetaria: “AZG-teams, AZG-teams, wees klaar om in te grijpen!”

De reddingsteams zijn mentaal nog niet helemaal hersteld van de Libische onderschepping die ochtend. Maar deze keer zal niemand hen voor zijn op de migrantenboot.

Gatti vertelt zijn teams dat ze in contact zijn met een rubberboot. Dit keer zijn er 75 mensen aan boord.

“De zeecondities zijn goed. Het zicht is goed. Blijf kalm en focus”, zegt hij.

Ricardo Gatti is een SAR-leider bij Artsen zonder Grenzen aan boord van de Geo Barentsz. (Xavier Savard-Fournier/Radio-Canada)

Zodra Gatti zijn adres beëindigt, rennen beide SAR-teams in tegengestelde richting naar hun RHIB’s (of opblaasbare boten met stijve romp). Terwijl de kleinere schepen op zee worden gelanceerd, roepen de teams in koor ‘klaar’, het geluid echoot in de zoute lucht.

De chauffeurs gaan op volle toeren ter plaatse, maar naarmate de RHIB’s dichterbij komen, hangt er nog iets anders in de lucht: de geur van brandstof. Het is bijna ondraaglijk. In het epicentrum van deze geur zitten 69 migranten op een kleine boot, waaronder 25 minderjarigen en een baby. Ze kijken naar de teams van Artsen zonder Grenzen met een mengeling van vreugde en angst.

Teamleden op de Geo Barentsz zeggen vaak dat zelfs een normale ingreep gemakkelijk mis kan gaan. Je hoeft maar één migrant te snel op te staan ​​en de hele rubberboot kan kapseizen, waardoor de rest van de passagiers een bijna zekere dood tegemoet gaat.

Reddingswerkers van Artsen Zonder Grenzen praten met een persoon die uit een boot is gehaald die in de Middellandse Zee drijft, voor de kust van Libië. (Xavier Savard-Fournier/Radio-Canada)

Daarom raken de SAR-teams gestrest door de intense geur van brandstof en het feit dat de migranten al wie weet hoe lang in een vijver met water en benzine hebben gezeten. Crowd control is daarom ingewikkeld.

In dit geval is het de taak van Gerald Karl en Joan Oliva, twee leiders op deze RHIB. Ze spreken de migranten aan in een mix van Engels, Frans en Arabisch. “Mijn vrienden, alsjeblieft, kalmeer! Ga zitten!”

De opwinding om gered te worden, gecombineerd met de bedwelming van het inademen van de brandstofdampen, verhoogt de euforie aan boord. Dit maakt het moeilijker om reddingsvesten veilig uit te delen en de migranten over te brengen op de twee RHIB’s.

Het decreet trotseren

Van begin tot eind duurt deze missie ongeveer een uur. Gelukkig is er niemand verdwaald op zee.

Maar te midden van de onstuimige mix van opwinding, stress en benzinedampen, is er een veelzeggend gebaar. Eenmaal gezeten op de RHIB en op weg naar de Geo Barentszzee, halen veel migranten hun telefoon uit een plastic zak om het moment te vereeuwigen met een selfie.

Aboubacar, 16, uit Guinee, zegt dat toen hij de Geo Barents-teams zag: “Ik huilde veel. Het was alsof ik de hemel was binnengegaan. Omdat ik veel leed zag in Libië. Er zitten daar nog steeds veel mensen opgesloten.” Ik denk zelf aan mijn vrienden die er nog zijn.”

“Ik was heel blij, want ik wist niet dat er een reddingsboot op zoek was naar mensen in de Middellandse Zee”, zegt de 14-jarige Al Gassime, eveneens uit Guinee. Hij gelooft dat God de Geo Barentsz op zijn pad heeft gezet.

Een zicht op een van de drie migrantenboten die AZG en de Geo Barentszzee tijdens deze reis hebben gered. (Xavier Savard-Fournier/Radio-Canada)

Na die redding veranderde de Geo Barentsz van koers om nog twee interventies uit te voeren. Daarna ging het terug naar de haven van La Spezia, nabij Genua, in Noord-Italië, zoals bevolen door de Italiaanse autoriteiten na de eerste redding.

Toen de Geo Barentsz-zee uiteindelijk in de haven aankwam, waren er 237 migranten – het totaal van drie reddingen – in plaats van de 69 van de eerste redding. De regels stellen echter dat het schip na elke redding moet terugkeren naar de haven. De autoriteiten in La Spezia waren niet onder de indruk.

Gelukkig konden alle 237 migranten van boord en wachten nu op de behandeling van hun asielaanvragen. Maar sommigen hebben Italië al verlaten, bang dat ze daar maanden vast zouden zitten.

Een politiek getouwtrek

Volgens de European Council on Refugees and Exiles kwamen in 2022 ongeveer 105.000 migranten via de centrale Middellandse Zeeroute – een grote stijging ten opzichte van 2021, toen 67.500 mensen de oversteek maakten.

Alleen al vorig jaar stierven of raakten daar minstens 2.400 mensen vermist, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het is de dodelijkste migratieroute ter wereld en vertegenwoordigt bijna de helft van de meer dan 50.000 migranten die sinds 2014 als vermist of overleden zijn opgegeven.

Vorige week sloeg het noodlot toe, zelfs na de riskante oversteek, toen een houten migrantenboot tegen de rotsen botste voor de zuidkust van Italië, nabij de badplaats Steccato di Cutro, waarbij minstens 65 mensen om het leven kwamen. De teams van Artsen zonder Grenzen bieden steun aan de overlevenden.

Toch heeft het groeiende aantal migranten xenofobie alleen maar aangewakkerd in landen als Italië. Vicepremier Matteo Salvini verbood bijvoorbeeld reddingsvaartuigen van ngo’s uit de Italiaanse wateren toen hij in 2019 minister van Binnenlandse Zaken was.

De regering van premier Georgia Meloni heeft op soortgelijke wijze gereageerd op de crisis, vaak de rol van de ngo’s in twijfel getrokken, hen “taxichauffeurs van de zee” genoemd en gesuggereerd dat ze migratie aanmoedigen.

Het recente decreet van Italië over het afzetten van migranten na elke interventie wordt gezien als een tactiek om te voorkomen dat ngo’s mensen redden.

Artsen Zonder Grenzen betoogt dat de havens die ze onlangs toegewezen kregen bewust ver van de belangrijkste reddingszones liggen. De ngo ging in beroep en vroeg om nietigverklaring van de administratieve maatregelen waarmee ze in januari de havens van Ancona en La Spezia kregen toegewezen. De twee havens liggen op meer dan duizend kilometer van de reddingszone.

Een kijk op het leven aan boord van de Geo Barentsz. (Xavier Savard-Fournier/Radio-Canada)

De Italiaanse regering heeft altijd gezegd dat ze de veiligheidshavens rouleerde om de lading gastvrije migranten over het hele land te verdelen. Maar half februari stuurden ze de Geo Barents weer naar Ancona.

Op 23 februari besloten de Italiaanse autoriteiten het schip 20 dagen vast te houden. De opgegeven reden was dat er papieren ontbraken van de landing van de Geo Barents op 17 februari. De kapitein kreeg een boete van 10.000 euro.

Voor Artsen zonder Grenzen hebben het internationale zeerecht en de verplichting om elke boot in nood te helpen voorrang op Italiaanse beslissingen.

“In het afgelopen jaar hebben we verschillende benaderingen, houdingen en decreten van de Italiaanse autoriteiten gezien. Maar wat niet verandert, is onze internationale verplichting op zee”, zei Ricardo Gatti.

Tewdros, 24, vluchtte voor de oorlog in de regio Tigray in Ethiopië. Na twee jaar reizen en vier pogingen bevond hij zich eind januari aan boord van de Geo Barentsz. (Xavier Savard-Fournier/Radio-Canada)

Aan het eind van de dag bevinden migranten zich midden in deze politieke strijd, terwijl ze alleen maar op zoek zijn naar een leven ver weg van de conflicten in hun land.

“Sommige mensen zijn ontvoerd voor de oorlog. Mijn tante en twee van mijn ooms raakten betrokken bij de oorlog. Maar ik ben klein, dus ben ik weggelopen”, zegt de 24-jarige Tewdros, die twee jaar geleden de burgeroorlog in de Tigray-regio ontvluchtte. van Ethiopië.

Voordat hij werd gered door de Geo Barents, werd Tewdros vier keer gepakt door de Libische autoriteiten tijdens het oversteken van de Middellandse Zee. En elke keer, zei hij, werd hij teruggestuurd naar de gevangenis, waar hij werd geslagen en waar hij moest werken om zijn vrijheid te kopen.

De meeste migranten die ik tegenkwam, hebben vergelijkbare verhalen over de omstandigheden in Libische gevangenissen. Voor velen is de zee inderdaad een veiliger toevluchtsoord geworden.

Xavier Savard-Fournier was van 17 januari tot 31 januari aan boord van de Geo Barents, als onderdeel van een reportagereis die werd gefinancierd door het Fonds québécois de journalisme international.