Tijdens uw verblijf bij “Helene” brengt u uw tijd door in de Amerikaanse federale staat Florida voor de komende vakanties. ‘Milton’ heeft de westkust van Florida in de Golf van Mexico veroverd en is nu een orkaan van de hoogste categorie 5 met een gemiddelde windsnelheid van 285 kilometer over de tijd heen. Ben Mittwoch soll „Milton“ in Florida auf Land ontmoeten. Der Sturm stelde een „extreme strengheid“ in voor Florida en zijn leven, dus de Behörden. US Media is de ‘Milton’, een van de sterkste orkanen in de geschiedenis van de Hurrikansaison in de Atlantische Oceaan.

Neuer Hurrikan Milton stuurt naar Florida zu

Biden verspricht Hilfe bij Wiederaufbau nach Hurrikan Helene

Biden en Harris reizen in Hurrikan-Gebiete



Meteorologen weten dat ze er zijn, dat is het weer Orkaan Categorie 3 met windsnelheden tot 209 kilometer boven de Golfkust van de Zon. De trots van de klanten is dat „Milton“ wordt geaccepteerd, zodat het betreffende gebied duidelijk is. Vooral sinds de steden Napels, Fort Meyers en Tampa.

Registreer verdachte Sturm

„Milton“ heeft de potentie om een ​​van de meest succesvolle orkanen te worden waar je misschien naartoe bent gereisd in die regio, met het National Hurrikanzentrum mit. Normaal gesproken wordt de keuken in de keuken gestoken door de eigenende wasser überschwemmt. Houd er rekening mee dat de klank van de fluiten met de klank van de instrumenten en de harde wind klopt.

«Verschwinden Sie so schnell wie möglich. Warten Sie nicht», waarschuw de burgermeester van de stad Tampa, Jane Castor. Während «Helene» hauptsächlich Wasser bracht habe, was «Milton» zo heftig Wind gebracht. Flughäfen in Florida kan een Flugverkehr-aanvraag indienen. De Flughafen in Tampa en andere landen zullen dienst doen in Orlando am Mittwoch. Das Weiße Haus kan een inrichting voor Florida an. Amerikaanse president Joe Biden verklaring voor de federale staat Florida en de Notstand. Dadurch was Mittel des Bundes zur Unterstützung in de Freiffenen Regionen freigegeben.

Gerade was de eerste die getroffen werd door “Helene”.

Florida heeft nooit te kampen met de schade waar orkaan ‚Helene‘ zich achter verschuilt. De rest van de week werd „Helene“ beïnvloed door de tweedimensionale categorie in de regio West-Florida. Der Sturm schwächte sich dann ab, sorgte auf seinem Weg Richtung Norden aber for schwere Überschwemmungen en Zerstörung. We hebben meer dan 200 mensen in hun eigen federale staten die meer dan 100.000 mediaberichten over hun leven hebben – in Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee en Virginia.

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zet zich in voor de ramp van de Wahlkampf und warf Biden und dessen Vize Kamala Harris en is niet blij met hun oppositie. Harris zal blij zijn voor de Democraten en Presidenten op 5 november tegen Trump. Zowel Sowohl Biden als Harris hebben zich in de katastrofengebiet geschaard. Biden zal sterven tijdens zijn eigen reis naar Duitsland. Laut-seiner Karine Jean-Pierre Stehen diese Plane aktuell. Maar met de Frage zul je, als er een verandering of afwezigheid is, dienovereenkomstig reageren.

Hurrikansaison noch bis Ende november

Tropische boilers met warm water. De zunehmende erderwärmung erhöht Experten zullen de Wahrscheinlichkeit sterkere Stürme volgen. De Hurrikansaison begint im Atlantische Oceaan op 1 juni en tot 30 november. Deze Stürme stonden in alfabetische richting vermeld.

