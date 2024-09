Status: 27.09.2024 07:24 Uhr

Orkaan „Helene“ is aangetroffen aan de kust van Florida. Meteorologen waarschuwen voor mogelijke stormen, mogelijke wind en regen. Ook in andere Amerikaanse Bundesstaten waren er geen veranderingen.

Orkaan „Helene“ is getroffen aan de noordwestkust van de Amerikaanse Federale Republiek Florida in het land. Meteorologen waarschuwen dat de storm van categorie 4 een „alptraumhafte“ stormfluit is in kustgebieden en dat er wind en regen in de weersomstandigheden te verwachten zijn.

Het National Hurrikanzentrum der USA erklärte, „Helene“ sei gegen 23.10 Uhr (Ortszeit) in de Nahe der Mündung des Flusses Aucilla im Gebiet Big Bend en der Golfküste Floridas getroffen. De maximale windsnelheden waren 225 kilometer boven de grond.

Das Satellitenbild zegt Hurrikan „Helene“.

Erinnerungen en verherenden Hurrikan „Ian“

Hurricanwarnungen en Hinweise auf mogliche Sturzfluten galten over de Kust heen in het Noorden van de Bundesstaat Georgia en het Westen van de Bundesstaat North Carolina. De gouverneur van Florida, Georgia, Alabama, North Carolina en South Carolina bevindt zich ook in Virginia. In het zuiden van Georgië zijn er twee mensen met een mutmaßlichen Tornado in ons leven, tijdens de orkaan in de oorlog.

De Ankunft „Helenes“ durfden deze herinneringen op te wekken onder mensen in Florida. Vóór twee jaar geleden had Hurrikan „Ian“ geweldige ervaringen, meer dan 100 mensen woonden samen. Damals is het centrum van de steden rond het gebied in het zuidwesten van de Bondsrepubliek en met windsnelheden van 240 kilometer langs de kust.

Orkaan „John“ wütet in Mexico

We kijken uit naar verdere hulp bij de Zuid-Amerikaanse orkaan „John“ voor verdere hulp. Na de regenbuien en overstromingen gaan we in de regio aan de slag en zullen we voor langere tijd meer woningen hebben, watervervoer met auto’s.

De aandacht voor het leven van mensen en hun levens worden beschadigd door president Andrés Manuel López Obrador. De vlucht van de eerste voor elf Monaten vom verherenden Hurrikan „Otis“ heimelijke badeortes Acapulco steht unter Wasser – en der Regen stopt meer.

„John“ was een Montag als orkaan van de categorie 3 van 5 met een gemiddelde windsnelheid van 195 kilometer aan de kust van de deelstaat Guerrero en met het oog op de tropische storm. Dan kun je door de stormen van het Amerikaanse orkaancentrum voor de kust van de federale staten Michoacán navigeren met een windsnelheid van 120 kilometer boven Stunde.

Tropische boilers met warm water. De zunehmende erderwärmung is zeer hoog gewaardeerd door deskundigen die de Wahrscheinlichkeit sterkere stroom veroorzaken. Het vakantieseizoen begint op 1 juni en eindigt op 30 november.