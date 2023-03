Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

De Europese Unie reguleert allerlei soorten banken: geldbanken, bloedbanken, spermabanken.

Zijn volgende doelwit? Moedermelk banken.

De Brusselse bureaucraten willen de regels homogeniseren die toezicht houden op de donatie en het gebruik van moedermelk van donoren in het hele blok.

Het maakt deel uit van de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de wetten met betrekking tot veiligheids- en kwaliteitsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong (SoHO) bedoeld voor menselijk gebruik. Momenteel dekken de wetten bloed, weefsels en cellen, maar de EU wil de dekking uitbreiden tot alle SoHO – inclusief donormoedermelk.

Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof de EU haar regelgevende bevoegdheden probeert uit te melken, zijn experts grotendeels voorstander van het plan om EU-brede normen vast te stellen, omdat ze zeggen dat het de beschikbaarheid en veiligheid ervan zal verbeteren.

Terwijl wetgevers en EU-landen debatteren over de opknapbeurt, leidt POLITICO u door de kwestie.

Wat zijn moedermelkbanken?

Vrouwen die meer moedermelk maken dan hun baby’s nodig hebben, kunnen het doneren aan een moedermelkbank.

Deze banken screenen donoren en verzamelen, verwerken en distribueren de melk aan baby’s in nood – degenen van wie de eigen moedermelk niet beschikbaar of voldoende is.

Hoewel exclusieve borstvoeding wordt aanbevolen voor alle baby’s in de eerste zes maanden van hun leven, is het vooral belangrijk voor te vroeg geboren of zieke pasgeborenen, zeggen experts.

Naast vele andere voordelen bevat moedermelk antilichamen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem van pasgeborenen. Baby’s die vóór 30 weken zwangerschap zijn geboren, zijn bijzonder vatbaar voor infecties, met name door necrotiserende enterocolitis, een soort darmontsteking die fataal kan zijn. Hun overlevingskansen verbeteren wanneer ze moedermelk krijgen in vergelijking met flesvoeding, zegt Elien Rouw, een specialist in borstvoedingsgeneeskunde in Duitsland en verkozen president van de Academie voor Borstvoedingsgeneeskunde.

Volgens de European Milk Bank Association zijn er momenteel 282 moedermelkbanken in Europa, waaronder Turkije en Oekraïne.

Zijn die niet al gereguleerd?

Moedermelk van donoren wordt in verschillende landen anders gereguleerd. Het wordt bijvoorbeeld beschouwd als een gezondheidsproduct in Frankrijk, als voedingsmiddel in Duitsland, en is niet gecategoriseerd en niet gereguleerd in Roemenië. En hoewel de veiligheidsnormen bijvoorbeeld in Frankrijk op nationaal niveau worden vastgesteld, zijn ze dat ook op regionaal niveau in België.

De Commissie wil de veiligheidsnormen voor moedermelk harmoniseren in de hele EU | Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images

Er is echter een zekere mate van convergentie. De meeste nationale richtlijnen ter wereld bevelen bijvoorbeeld aan dat moedermelk van donoren gepasteuriseerd moet zijn, volgens de European Milk Bank Association.

In Frankrijk wordt de melk bijvoorbeeld eerst getest op bacteriën en wordt sterk besmette melk weggegooid, legt Jean-Charles Picaud uit, hoogleraar kindergeneeskunde gespecialiseerd in neonatologie aan het Hôpital de la Croix-Rousse in Lyon, en voorzitter van de Franse Human Milk Vereniging van Banken. De rest wordt vervolgens precies 30 minuten gepasteuriseerd bij precies 62,5 graden Celsius en vervolgens opnieuw getest voordat het beschikbaar wordt gemaakt voor baby’s.

Wat wil de Commissie doen?

De Commissie wil de veiligheidsnormen harmoniseren in de hele EU, niet alleen om de veiligheid te waarborgen van de baby’s die moedermelk consumeren, maar ook om het gemakkelijker te maken voor moedermelk van donoren — en andere SoHO — om de grens over te steken.

Donormelkbanken zijn ongelijk verdeeld over het continent. Er zijn er bijvoorbeeld meer dan 30 in Frankrijk, maar slechts vier in België en één in Roemenië. En delen van Europa kampen met een tekort aan moedermelk van donoren, terwijl het elders beperkt beschikbaar is.

“Er sterven kinderen in Duitsland omdat ze geen of niet genoeg moedermelk hadden”, Rouw, de specialist in borstvoedingsgeneeskunde in Duitsland, zei. Centra in Duitsland die voor extreem vroeggeboren baby’s zorgen zonder directe toegang tot een melkbank, kopen het deels uit België en de Verenigde Staten, voegde ze eraan toe.

Deskundigen zijn het erover eens dat het hebben van geharmoniseerde veiligheidsnormen de grensoverschrijdende uitwisseling van moedermelk gemakkelijker zou maken, waardoor baby’s er beter toegang toe zouden krijgen. Deze omvatten zaken als selectiecriteria voor donoren, bloedtesten van de moeder op infecties, hygiënenormen tijdens het verzamelen, omstandigheden in de koelketen tijdens transport en het testen van de melk op bacteriën, zei Picaud, voorzitter van de Franse Human Milk Bank Association.

Hoewel de Commissie het beginsel van blokbrede normen in haar verordening vastlegt, streeft zij ernaar dit over te laten aan deskundige instanties — het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europese directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidszorg (EDQM) — om de precieze wetenschappelijke en technische details uit te werken, zodat deze indien nodig gemakkelijker kunnen worden bijgewerkt.

Moeten donateurs betaald worden?

Het debat over het betalen voor stoffen van menselijke oorsprong leidt tot verdeeldheid. Het Duitse Human Milk Bank Initiative, een niet-gouvernementele organisatie die donormelkbanken zonder winstoogmerk promoot, waarschuwde in een standpuntverklaring aan de Commissie in 2020 dat “ethisch twijfelachtige benaderingen” wereldwijd zijn gebruikt om moedermelk te verkrijgen van “zogende moeders in regio’s met beperkte middelen of van sociaaleconomisch achtergestelde bevolkingsgroepen”.

EU-landen hanteren verschillende benaderingen als het gaat om donorcompensatie voor moedermelk. Zo krijgen donoren in Frankrijk geen financiële vergoeding. In Zweden ontvangen donerende moeders nominaal 250 Zweedse kronen (€ 22,56) per liter gedoneerde melk.

De door de Commissie voorgestelde herziening bevat richtlijnen voor compensatie voor alle SoHO-donoren, zodat eventuele financiële verliezen kunnen worden gedekt, maar laat het aan de EU-landen over om te bepalen of ze dit toestaan ​​en, zo ja, onder welke voorwaarden, om ervoor te zorgen dat ze “financieel neutraal” blijven. “

Naast moedermelkbanken zou de nieuwe wet ook van toepassing zijn op elk bedrijf dat moedermelk als ingrediënt op de markt wil brengen.

Een verpleegster controleert de voorraad moedermelk in het Sant’Anna-ziekenhuis in Turijn, Italië | Diana Bagnoli/Getty Images

Gezien de groeiende hoeveelheid onderzoek die de klinische voordelen van moedermelk van donoren voor te vroeg geboren baby’s aantoont, breiden melkbanken die aan ziekenhuizen zijn gelieerd over de hele wereld hun activiteiten uit – en er is ook een groeiende commerciële belangstelling, vertelde een woordvoerder van de Commissie aan POLITICO.

Ten minste één bedrijf gebruikt moedermelk om versterkende middelen te maken voor zieke en te vroeg geboren baby’s op de neonatale intensive care-afdeling, die vervolgens worden toegevoegd aan moedermelk of donormelk.