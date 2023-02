Een journalist heeft naar verluidt valse informatie uitgezonden, afkomstig van de Israëlische aannemersgroep ‘Team Jorge’

De Franse omroep BFMTV heeft een presentator ontslagen naar aanleiding van een onderzoek naar vermeende externe inmenging in zijn werk, meldde AFP donderdag, daarbij verwijzend naar een interne bedrijfsmail die het had gezien.

De presentator in kwestie, Rachid M’Barki, bleek niet het juiste redactionele proces te hebben gevolgd in meerdere nieuwssegmenten die tussen 2021 en 2022 werden uitgezonden, zei BFMTV Marc-Olivier Fogiel naar verluidt in de correspondentie. De foutieve nieuwssegmenten bevatten onjuiste informatie over diverse onderwerpen, variërend van Russisch “oligarchen” naar de situatie in het Midden-Oosten en de Westelijke Sahara.

Het anker werd begin januari geschorst, nadat het bedrijf zich bewust werd van het mogelijke wangedrag van zijn kant. De affaire werd deze maand openbaar, toen het Forbidden Stories-collectief een onderzoek naar een geheime Israëlische aannemersgroep, genaamd ‘Team Jorge’, publiceerde die zich had gespecialiseerd in diverse kwaadaardige cyberactiviteiten om de resultaten van verkiezingen wereldwijd te manipuleren. Om de groep te ontmaskeren, waanden de journalisten zichzelf als potentiële klanten die op zoek waren naar electorale inmenging, terwijl ze heimelijk urenlang beeldmateriaal opnamen tijdens vergaderingen met de leden van de clandestiene aannemerseenheid.









De groep, geleid door Tal Hanan, een 50-jarige voormalige Israëlische geheime dienst-agent, beheerde een enorm netwerk van sociale media-bots waarmee het de publieke opinie in verschillende landen beïnvloedde. Het team gebruikte naar verluidt ook legitieme nieuwsuitzendingen om de informatie te planten die het nodig had voor zijn activiteiten, waarbij M’Barki werd geïdentificeerd als een van de presentatoren die de verkeerde informatie hadden gekregen.

De presentator had eerder toegegeven informatie te hebben ontvangen van duistere anonieme bronnen, maar ontkende dat hij opzettelijk nepnieuws had verspreid. Sprekend met Politico nadat het onderzoek naar buiten kwam, erkende M’Barki dat hij “gebruikte informatie … ontvangen van bronnen” en dat “ze volgden niet noodzakelijkerwijs het gebruikelijke redactionele proces.”

“Ze waren allemaal echt en geverifieerd. Ik doe mijn werk… Ik sluit niets uit, misschien werd ik bedrogen, had ik niet het gevoel dat ik was of dat ik deelnam aan een operatie of ik weet niet wat of ik zou het niet hebben gedaan, ” aldus de journalist.