Omicron-Booster sind bei leichten Erkrankungen nicht sehr wirksam

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens verabreicht am Mittwoch, den 26. Januar 2022, in einer Impfklinik in der Peabody Institute Library in Peabody, Massachusetts, USA, eine Dosis des Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoffs.

„Die Booster geben Ihnen zusätzlichen Schutz, aber er ist nicht so stark, und Sie sollten sich nicht darauf als einziges Schutzmittel gegen Infektionen verlassen“, sagte John Moore, Professor für Mikrobiologie und Immunologie am Weill Cornell Medical College.

Die Centers for Disease Control and Prevention stellten in einer diese Woche veröffentlichten realen Studie fest, dass die Booster im Vergleich zu ungeimpften Personen bei leichten Erkrankungen in fast allen Altersgruppen zu weniger als 50 % wirksam sind.

Andrew Pekosz, Virologe an der Johns-Hopkins-Universität, sagte, die Tatsache, dass die Spritzen in einer Ära hochgradig immunausweichender Omicron-Subvarianten einen gewissen Schutz vor Infektionen bieten, sei ein gutes Zeichen dafür, dass sie einen starken Schutz vor Krankenhausaufenthalten bieten werden. Die Impfstoffe haben bei schweren Krankheiten immer besser abgeschnitten als bei leichten Krankheiten, sagte er.

„Es ist besser als nichts. Sicherlich zeigt es nicht, dass der Schutz vor einer Infektion unglaublich hoch ist“, sagte Pekosz. „Ich würde erwarten, dass Sie dann einen noch größeren Schutz vor Krankenhausaufenthalt oder Tod sehen würden.“

Dr. Paul Offit, Mitglied des Impfstoff-Beratungsausschusses der FDA, sagte, der Versuch, leichte Krankheiten zu verhindern, sei keine praktikable Strategie für die öffentliche Gesundheit, da die Antikörper, die Infektionen blockieren, mit der Zeit einfach nachlassen.

„Der Schutz vor leichten Krankheiten ist in der Ära der Omicron-Subvarianten einfach nicht so gut. Das Ziel ist der Schutz vor schweren Krankheiten“, sagte Offit, Experte für Infektionskrankheiten am Children’s Hospital of Philadelphia, der an der Entwicklung des Rotavirus-Impfstoffs mitgewirkt hat.

Dr. Celine Gounder, Senior Public Health Fellow bei der Kaiser Family Foundation, sagte, sie sei durch die Daten nicht beunruhigt. Die Verringerung des Risikos auch nur um einen bescheidenen Betrag auf individueller Ebene kann sich erheblich positiv auf die öffentliche Gesundheit auf Bevölkerungsebene auswirken.

„Wenn Sie das Risiko bei älteren Menschen sogar um 30 %, sogar 20 % reduzieren können, ist das signifikant, wenn 90 % der COVID-Todesfälle in dieser Gruppe auftreten“, sagte Gounder. „Für mich kommt es darauf an, dass Sie diesen 65-Jährigen aus dem Krankenhaus heraushalten.“

Die als bivalente Impfstoffe bezeichneten Booster zielen sowohl auf Omicron BA.5 als auch auf den ursprünglichen Covid-Stamm ab, der 2019 erstmals in Wuhan, China, auftauchte. Die ursprünglichen Aufnahmen, die als monovalente Impfstoffe bezeichnet werden, enthalten nur den ersten Covid-Stamm.

Es ist noch unklar, wie sich die Booster gegen immunausweichendere Omicron-Subvarianten wie BQ.1 und BQ.1.1 verhalten werden, die jetzt in den USA dominieren Pfizer und Moderna sagten letzte Woche, dass frühe klinische Studiendaten zeigen, dass die Booster eine Immunantwort induzieren diese Untervarianten.

Laut CDC-Daten haben etwa 11 % derjenigen, die für die neue Auffrischung in Frage kommen, oder 35 Millionen Menschen, sie bisher erhalten. Etwa 30 % der Senioren haben die Spritze erhalten.