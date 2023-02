Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

Anders Fogh Rasmussen is de oprichter en voorzitter van Rasmussen Global. Hij was veiligheidsadviseur van de voormalige Oekraïense president Petro Poroshenko (2016-2019) en is voormalig secretaris-generaal van de NAVO (2009-2014) en voormalig premier van Denemarken (2001-2009).

Op 24 februari 2022 lanceerde Rusland een grootschalige invasie van Oekraïne. En nadat zijn oorspronkelijke plan voor een regimewisseling in Kiev mislukte, wil de Russische president Vladimir Poetin nu een langdurig conflict.

Westerse regeringen moeten het roer omgooien om te voorkomen dat deze oorlog nog een jaar voortduurt, en daarvoor moeten ze afstappen van hun tot nu toe stapsgewijze aanpak om een ​​langetermijnvisie te ontwikkelen.

Dit betekent Oekraïne geven wat het nodig heeft om de oorlog nu te winnen, maar ook een raamwerk bouwen voor zijn herstel en integratie in de Euro-Atlantische gemeenschap – wat het doel is van het Kyiv Security Compact.

Samen met de stafchef van president Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, was ik co-auteur van het pact, dat deel uitmaakt van het tienpuntenplan van de Oekraïense regering. Het principe, dat een reeks veiligheidsgaranties voor Oekraïne schetst, is eenvoudig: het land in staat stellen zichzelf te verdedigen.

Maar ervoor zorgen dat Oekraïne zichzelf nu en in de toekomst kan verdedigen, vereist een jarenlange inzet van zijn bondgenoten. Een groep garantielanden moet beloven praktische, materiële steun te verlenen aan Oekraïne, en dit moet gericht zijn op vier gebieden: het helpen een leger op te bouwen dat sterk genoeg is om elke toekomstige Russische agressie te weerstaan; het verbeteren van de uitwisseling van inlichtingen tussen Oekraïne en zijn bondgenoten; ondersteuning van gezamenlijke trainingen en oefeningen onder de vlag van de EU en de NAVO; en Oekraïne helpen bij het opbouwen van een sterke en duurzame defensie-industrie.

Het aannemen van een reeks sterke veiligheidsgaranties voor Oekraïne is geen daad van liefdadigheid – het is in het belang van de hele wereld. Het ontwikkelen van een machtige en stabiele Oost-Europese partner in Kiev kan fungeren als een bolwerk tegen een steeds grilliger en agressiever Rusland, wat essentieel is voor de stabiliteit op ons continent. En een Europa dat vrij, heel en vreedzaam is, zou de Verenigde Staten en hun bondgenoten de ruimte geven om de belangrijkste mondiale uitdaging op de lange termijn aan te gaan: China en de Indo-Pacific.

Maar er zal alleen een sterk Oekraïne ontstaan ​​als het met succes kan herbouwen na de verwoesting van deze oorlog, en robuuste veiligheidsgaranties zijn een eerste vereiste om met deze wederopbouw te beginnen.

Van hernieuwbare energie tot IT, Oekraïne biedt een enorm potentieel voor bedrijven en investeerders. De meesten zijn echter begrijpelijkerwijs op hun hoede terwijl de dreiging van verdere Russische vernietiging blijft bestaan. Hier kan het Kyiv Security Compact helpen.

Nu de oorlog zijn tweede jaar ingaat, hebben we een samenhangende en duurzame strategie voor de langere termijn nodig om de huidige stapsgewijze aanpak te vervangen. Dit is essentieel voor het herstel van Oekraïne, maar ook voor de begrotingen en meerjarenplanning van onze eigen landen. Onze regeringen en defensie-industrieën hebben een solide kader nodig, zodat ze de investeringen kunnen doen die nodig zijn om een ​​conflict aan te pakken dat jaren kan duren.

En nergens is dit duidelijker dan bij de productie van munitie.

Op dit moment lanceert Rusland een meervoudig offensief. Oekraïense troepen zijn bedreven in het afslaan van deze botte frontale aanvallen, maar daarvoor zijn enorme hoeveelheden munitie nodig – en als ze te kort komen, betekent dit een ramp.

Een Oekraïense militair staat bij een vernietigde Russische tank in de noordoostelijke stad Trostyanets’ | Fadel Senna/AFP via Getty Images

De economische en industriële macht van de EU overtreft echter die van Rusland, en het land heeft slechts een fractie daarvan nodig om Oekraïne van permanente munitie te voorzien. Net zoals de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog het “arsenaal voor democratie” voor Europa waren, moet de EU nu het “arsenaal voor democratie” voor Oekraïne zijn. En om dit te doen is een duidelijke langetermijnplanning nodig, zodat het land heeft wat het nodig heeft voordat het het nodig heeft.

Je kunt een oorlog niet winnen met een stapsgewijze aanpak; het geeft de tegenstander te veel ruimte om te escaleren. Dit is precies wat Poetin heeft gedaan. De reactieve strategie van de afgelopen 12 maanden heeft hem te vaak het initiatief gegeven. En hij gelooft nog steeds dat Rusland, ondanks tegenslagen, uiteindelijk zijn vijanden zal overleven.

We moeten het ongelijk van Poetin bewijzen. Maar ironisch genoeg moeten we, om een ​​korte oorlog te verzekeren, duidelijk maken dat we voorbereid zijn op een lange.

Onze inzet voor Oekraïne moet dus een duidelijke weg naar zowel NAVO- als EU-lidmaatschap omvatten. Het aannemen van alomvattende veiligheidsgaranties verzwakt deze ambities niet, maar versterkt ze. En het Kyiv Security Compact kan de brug vormen tussen de huidige ad-hocondersteuning en de volledige integratie van het land in de Euro-Atlantische veiligheidsarchitectuur.

We moeten erkennen dat de eerdere dubbelzinnige benadering van zowel de NAVO als de EU ten opzichte van Oekraïne mislukt is. Vage beloften van toekomstig lidmaatschap boden geen bescherming, terwijl Poetin een vals voorwendsel voor agressie gaf. En toetreding tot beide organisaties is alleen mogelijk als Oekraïne in de tussenliggende periode uitgebreide veiligheidsgaranties heeft.

Verwoeste woongebouwen in het dorp Bohorodychne, regio Donetsk | Ihor Tkachov/AFP via Getty Images

Een jaar na deze oorlog bevindt Oekraïne zich nog steeds in een uiterst precaire positie. De aanpak die we hebben gevolgd, heeft het land genoeg gegeven om door te zetten, maar niet genoeg om Rusland definitief te verslaan – en dit moet veranderen.

Dit jubileum is geen moment voor bezinning. Het is een moment voor actie. Een moment om te laten zien dat we ons inzetten voor Oekraïne zolang het nodig is.

Dit is geen geschenk aan Oekraïne. Het is een noodzaak voor de hele democratische wereld.