Het IOC beslist of Russische en Wit-Russische atleten volgend jaar onder neutrale vlaggen mogen strijden in Parijs

De Olympische Spelen kunnen “een voorbeeld zijn” voor de wereld op het gebied van eenheid en het bouwen van bruggen, zegt het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het IOC onderzoekt de mogelijkheid dat Russische atleten volgend jaar in Parijs deelnemen, maar heeft in sommige kringen kritiek gekregen omdat het onderzoekt naar manieren waarop atleten uit Rusland en Wit-Rusland als neutraal aan de Spelen kunnen deelnemen te midden van de aanhoudende invasie in Oekraïne.

Een groep van meer dan 30 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, heeft maandag een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin wordt opgeroepen tot een verbod op die atleten om door te gaan.

In een verklaring die werd uitgegeven ter gelegenheid van de eenjarige verjaardag van de invasie door Rusland, zei het IOC dat het “niet-aflatende solidariteit” had getoond met de mensen en atleten van Oekraïne, maar benadrukte het dat het zijn missie was om vrede te bevorderen door middel van sport, daarbij verwijzend naar hoe atleten uit strijdende landen als Noord- en Zuid-Korea, Israël en Palestina en Armenië en Azerbeidzjan hadden in het verleden aan dezelfde Spelen deelgenomen.

“Tijdens de Olympische Spelen leven atleten van 206 verschillende Nationale Olympische Comités in vrede samen in het Olympisch Dorp”, aldus de verklaring.

“Inspanningen voor vredesopbouw hebben dialoog nodig. Een wedstrijd met atleten die het Olympisch Handvest respecteren, kan dienen als katalysator voor dialoog, wat altijd een eerste stap is op weg naar vrede.

“De Olympische Spelen kunnen oorlogen en conflicten niet voorkomen. Evenmin kunnen ze alle politieke en sociale uitdagingen in onze wereld aanpakken. Dit is het domein van de politiek.

Russische atleten hebben eerder deelgenomen aan het Russisch Olympisch Comité

“Maar de Olympische Spelen kunnen een voorbeeld zijn voor een wereld waarin iedereen dezelfde regels en elkaar respecteert.

“Ze kunnen ons inspireren om problemen op te lossen door bruggen te bouwen, wat leidt tot een beter begrip tussen mensen. Ze kunnen de deur openen naar dialoog en vredesopbouw op een manier waarop uitsluiting en verdeeldheid dat niet doen.”

Regeringsvertegenwoordigers uit meer dan 30 landen hebben het IOC opgeroepen om door te gaan met het uitsluiten van atleten uit Rusland en Wit-Rusland.

Het IOC heeft in de dagen direct na het begin van de invasie wel een aanbeveling gedaan aan internationale sportfederaties om die atleten uit te sluiten van hun competities, maar IOC-voorzitter Thomas Bach heeft sindsdien gezegd dat dat slechts een maatregel was die bedoeld was om die atleten te “beschermen”. .

Hij stelt nu dat Russische en Wit-Russische atleten niet mogen worden gediscrimineerd vanwege hun paspoorten.

De groep van meer dan 30 gelijkgestemde landen had afgelopen juli een eerdere verklaring afgegeven waarin stond dat ze, op basis van het non-discriminatieprincipe, de atleten steunde die als neutraal strijden.

Hun verklaring op maandag wees er echter op: “In Rusland en Wit-Rusland zijn sport en politiek nauw met elkaar verweven. We maken ons grote zorgen over hoe haalbaar het is voor Russische en Wit-Russische Olympische atleten om als ‘neutralen’ te strijden – onder de voorwaarden van het IOC van geen identificatie met hun land – wanneer ze rechtstreeks worden gefinancierd en ondersteund door hun staat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld professionele tennissers).

“De sterke banden en affiliaties tussen Russische atleten en het Russische leger zijn ook een punt van zorg. Onze collectieve aanpak is er daarom nooit een geweest van discriminatie alleen op basis van nationaliteit, maar deze sterke zorgen moeten worden aangepakt door het IOC. “

De Britse minister van Cultuur, Lucy Frazer, zei dat de naties het erover eens waren dat de Russische president Vladimir Poetin “sport niet mag gebruiken om zijn acties op het wereldtoneel te legitimeren”.