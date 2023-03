Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zet zijn volgende stappen in esports-competities en voegt schaken en Gewoon dansen aan het mengsel.

In juni organiseert het IOC de Olympic Esports Week, die de Olympic Virtual Series die het in 2021 organiseerde, uitbreidt met een aantal nieuwe evenementen. Net als de Olympic Virtual Series zal de Olympic Esports Week zich richten op virtuele representaties van fysieke activiteiten. Terwijl dat betekent dat je er geen zult zien Overwacht 2 gouden medaillewinnaars, voegt het IOC enkele inzendingen toe aan de line-up die minder vasthouden aan het traditionele concept van ‘sport’.

Nieuw voor Olympic Esports Week zijn boogschieten, tennis, taekwondo, Gewoon dansen (Ubisoft’s populaire dansfranchise), en schaken, dat naast terugkerende competities in de autosport zal plaatsvinden (via Gran Turismo), fietsen, honkbal en zeilen. Schaken voelt voor mij bijzonder opmerkelijk, gezien hoe enorm het op Twitch is geworden, en ik denk dat het een enorme aantrekkingskracht zou kunnen hebben op het kijken naar het gevecht om de eerste Olympische esports-schaakkampioen.