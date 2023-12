Olympia-Traum nach Duselpunkt: Horst Hrubesch zwingt DFB-Frauen in die Außenseiterrolle

Horst Hrubesch zwingt DFB-Frauen in die Außenseiterrolle

Weil Dänemark gegen Island verlor, reichte den DFB-Frauen ein mageres Unentschieden in Wales. Die Auswahl von Interimstrainer Horst Hrubesch kann weiterhin von Olympia träumen. Der 72-jährige Trainer beschwert sich kurz und blickt dann nach vorne: in eine Zukunft als Außenseiter.

Nachdem er das schwere Spiel überstanden hatte, blickte Horst Hrubesch schnell auf die Auslosung am Montag. „Mir würde es sehr gefallen, wenn ich Frankreich bekomme, dann haben wir höchstwahrscheinlich zwei Chancen, uns zu qualifizieren“, sagte der Interims-Bundestrainer nach dem mehr als dürftigen 0:0 in Wales, das den deutschen Fußballern den ersehnten Einstieg ermöglichte die finale Olympia-Qualifikation reichte.

Was Hrubesch meinte: Die vier Gruppensieger der A-League treffen im Februar im Halbfinale der Nations League aufeinander. Sollten es die Französinnen ins Finale schaffen, reicht der dritte Platz für eines der beiden offenen Olympia-Tickets. Da Frankreich ohnehin als Gastgeber für Paris 2024 qualifiziert ist, sind neben Deutschland auch Weltmeister Spanien und die Niederlande beteiligt.

„Es gibt viel zu tun“

Hrubesch bekräftigte am Dienstagabend in Swansea, dass er bis dahin an Bord bleiben werde. „So ist es geplant“, sagte der 72-Jährige, kritisierte aber auch die schwächste Leistung des Vize-Europameisters unter seiner Führung: „Das war nicht unser Ziel, schon gar nicht meins.“ Vier Tage zuvor gab es einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Dänemark.

Hrubesch bedankte sich auch bei Island dafür, dass der Punkt am Ende zum Weiterkommen reichte. Die zuvor mit dem DFB-Team punktgleichen Däninnen verloren ihr letztes Heimspiel gegen die Isländer überraschend mit 0:1, den späten Siegtreffer erzielte eine Freundin aus der Bundesliga: Bayer Leverkusens Karolina Vilhjalmsdottir traf in der 77. Minute.

Beim Final Four, räumte Hrubesch ein, werde seine Mannschaft nach dem WM-Debakel und den anhaltenden Leistungsschwankungen wohl nicht mehr als Favorit gelten. „Aber das Positive ist, dass wir immer noch im Geschäft sind. Das war das Ziel.“ Kathrin Hendrich sah das ähnlich. „Wir sind froh, dass wir weiter sind, wissen aber auch, dass es noch viel zu tun gibt“, sagte der Verteidiger der ARD.