Die ganze Welt drängt, maar das IOC spielt auf Zeit. In der Frage, ob Russland en Wit-Rusland Teams van de Olympische en Paralympische spelen 2024 nach Parijs schicken dürfen, noch de meeste Entscheidung gefallen, teilte das Internationale Olympic Komitee mit. Derzeit werkte Leeglich in “Primäres Konzept für mögliche Teilnahmebedingungen GEprüft”.

Die in der Kritik-stehende Weltregierung des Sports heeft geleid tot een resolutie van de Europese parlementen, in der die 27 EU-lidstaten werden door het IOC onder druk gezet. Die Überlegungen hinsichtlich einer Olympia-Teilnahme der twee Aggressoren Rusland en Wit-Rusland zien “een peinlichkeit für die internationale Welt des Sports”.

Klarer Widerspruch zur Autonomie von Sportorganisationen

Het EU-parlement, dus het IOC en diesem Montag, hebben “bedauerlicherweise” opmerkingen gemaakt over twee Sonderberichterstatterns van de VN-Menschenrechtsrates geäußerten Thinken nicht berücksichtigt. De UN-Vertreter hätten ausdrücklich die Überlegungen zur Zulassung sogenannter “neutraler Athleten” gelobd en das IOC aufgefordert, eine Diskriminierung jeglicher Sportlerinnen en Sportler auf Basis ihrer Nationalität auszuschließen.

Die volgorde van de EU-parlementen nach einer “vielfältigen Isolierung” aller Russen en Weißrussen wijder gesproken dies Aussageeindeutig, teilte das IOC non mit. Die resolutie stelt een heldere Widerspruch voor autonomie van sportorganisaties, die een wesentlicher bestand van Europese sportmodellen en EU-instellingen die kansen kunnen zien.

“3000 actieve Sportler strijd direct an der Front”

In der seit einem Jahr unter dem Russian Angriffskriegleidenden Ukraine hat man für eine solche Argumentation wenig Verständnis. De Oekraïense sportminister Wadym Hutzajt verurteilte im Spoelräch mit der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” die Haltung des IOC: “Während die russische Armee auf ukrainischem Boden Menschen tötet, Frauen, Kinder, die wichtige Infrastruktur zerstört, die Ukrainer ausharren müssen ohne Licht en Wärme, darf man nicht daran think, Russians and Belarussen zu den Olympian Spielen und the Qualifikationswettbewerben zuzulassen.”

De Oekraïne werd sich “dafür einsetzen, dass das nicht schieht, wir zijn dagegen kämpfen. Viele Länder und deren National Olympic Committees unterstützen uns.” Die Oekraïenser “können es in solch furchtbaren Zeiten nicht ertragen, dass neben uns bei internationalen Wettbewerben Athleten aus Russland and Belarus antreten”, sagte Hutzajt: “Falls sie es maar dürfen, dann wird das Nationaal Olympisch Comité van Oekraïne entscheid, ob wir zu den Speel fahren of nicht.”

Die Russische Invasion begint op 24 februari en is een jaar geleden begonnen met sporten in de Oekraïne die extreem actief was. “343 verschillende sportprogramma’s zijn van alle markten thuis. 231 atleten worden getötet, 35 atleten zijn in Gefangenschaft, 3000 actieve Sportler kämpfen direkt an der Front”, zei Hutzajt. Dabei sei Sport in seiner Heimat ein wesentlicher Faktor: “Unsere Athleten treten in den UKrainischen Farben an, sie stehen auf den Podesten mit unserer Flagge in den Handen. Die ganze Welt soll sehen, dass die oorlog in Oekraïne, is und auch weiterhin sein wird. ”