Olympia-Rückkehr aus Russland – Michelmann (DHB): „Man muss die Athleten von den Staaten trennen“

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat IOC-Chef Thomas Bach ein Szenario für die Olympischen Spiele skizziert. Die Teilnahme russischer Athleten ist unter einer Bedingung möglich. (dpa/Picture Alliance/Sergei Savostyanov)

IOC-Präsident Thomas Bach steht einer Rückkehr russischer Athleten in den Weltsport offen gegenüber. Es „entspreche nicht den Werten und dem Auftrag der Olympischen Charta, Sportler wegen ihres Reisepasses auszuschließen“, sagte Bach am Rande der Rennrodel-WM in Oberhof.

Die Mission des IOC sei es, Athleten aus aller Welt zusammenzubringen, „besonders wenn ihre Länder im Konflikt stehen“, erklärte Bach im ZDF. Mit Blick auf Olympia 2024 in Paris und das dortige Teilnehmerfeld stehe man allerdings erst „am Anfang sehr detaillierter Beratungen“. Russland und Weißrussland sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine weitgehend vom Weltsport ausgeschlossen.

„Bei uns stehen die Athleten immer an erster Stelle“

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), reagierte auf die Diskussion im Deutschlandfunk. Der von Weißrussland unterstützte Angriffskrieg Russlands biete keine Rechtfertigung, sagte Michelmann im Dlf.

„Aber wir stellen die Athleten immer in den Vordergrund, daher finde ich die Entscheidung des IOC nachvollziehbar“, sagte der Handballfunktionär.

DHB-Präsident Andreas Michelmann (David Hutzler/dpa)

Es geht um neutrale Sportler, die für die Politik ihres Landes nicht verantwortlich gemacht werden können. „Wenn ich es ernst nehme, dass es nur um die Athleten geht, muss ich die Athleten von den Staaten trennen“, sagte Michelmann auf Dlf. Sanktionen gegen Staaten sind richtig, aber nicht gegen Sportler.

Menschenrechte und Nichtdiskriminierung

In eine ähnliche Richtung hatte auch IOC-Präsident Bach argumentiert. Die Ausweisung von Athleten allein aufgrund ihres Passes entspreche nicht den Anforderungen der Menschenrechte, sagte er. Die Forderung nach Nichtdiskriminierung ist auch Teil der Olympischen Charta.

Laut IOC-Präsident Bach gibt es große internationale Unterstützung für den Kurs des olympischen Dachverbandes. „Diese Überlegungen werden unterstützt – weltweit mit großer Mehrheit“, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees dem ZDF.

Der Dachverband aller nationalen Olympischen Komitees unterstützt den neuen Kurs des IOC. Auch neutrale Athleten aus Russland und Weißrussland dürfen an den Asienspielen teilnehmen, die sich als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren.

Die Ukraine erwägt einen Olympia-Boykott

Es sei dann Sache der Organisatoren und Wettkampfveranstalter, dafür zu sorgen, dass neutrale Athleten nicht als Athleten aus ihrem Heimatland erkennbar seien, sagte Sportfunktionär Michelmann. „So schwer kann es nicht sein.“

Bereits 2022 musste Russland wegen des Dopingskandals „neutrale Athleten“ zu den Winterspielen 2022 in Peking schicken. Nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands im März 2022 zeigten sich manche von ihnen bei einer Putin-Propagandaveranstaltung im Moskauer Luschniki-Stadion mit ihren Orden weniger neutral, manche mit dem Kriegssymbol „Z“ auf ihren Jacken.

Sollte es zu einem Start russischer Athleten als neutrale Athleten bei den Sommerspielen 2024 kommen, erwägt die Ukraine einen Boykott. Eine Entscheidung darüber könnte bereits nächste Woche fallen. Russland müsse den Terrorismus stoppen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Rede, erst dann könne man über eine Beteiligung Russlands sprechen.

Selenskyj: „Ich lade Herrn Bach zu Bachmut ein“

Selenskyj lud Bach in die derzeit besonders hart umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine ein, um sich ein Bild von der Zerstörung zu machen. „Damit er mit eigenen Augen sieht, dass es keine Neutralität gibt.“

Heute müssen ukrainische Athleten das Leben ihrer Lieben vor der russischen Aggression retten. Die russischen Angriffe töteten viele Ukrainer, die mit ihrem Talent den Weltsport hätten bereichern können.

Bundesinnenminister konnte Verbänden Reisekosten nicht mehr erstatten

Ein angekündigter Boykott der Ukraine sei angesichts der Lage ein nachvollziehbarer Schritt, sagte Michelmann. Einen möglichen Olympia-Boykott Deutschlands – im Falle einer Olympia-Teilnahme russischer Athleten – beschrieb Michelmann im Deutschlandfunk aber für die falsche Diskussion.

Problematisch für die deutschen Verbände könnte allerdings die Haltung des Bundesinnenministeriums werden. „Der Sport sollte den brutalen Krieg, den Putin gegen die ukrainische Zivilbevölkerung führt, deutlich verurteilen“, sagte Innenministerin Nancy Faeser der FAZ. Eine Rückkehr nach Russland sei derzeit der völlig falsche Weg.

Der Innenminister zahlt den Verbänden Reisekosten zu internationalen Wettkämpfen, aber seit dem Angriff auf die Ukraine nur, wenn keine russischen oder weißrussischen Athleten teilnehmen. Deutsche Schachgroßmeister müssen ihre Reisen derzeit selbst finanzieren, weil der Schachbund Russland und Weißrussland nicht ausschließt.

„Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen“, sagte Michelmann.