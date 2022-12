Olympia-Ikone überlebt Flugzeugabsturz — RT Sport News

Drei Jahre nachdem er einem Autounfall unverletzt entkommen war, hat der zweifache Olympiasieger über 800 m, David Rudisha, einen Flugzeugabsturz in seiner kenianischen Heimat überlebt.

Im Gespräch mit der populärsten unabhängigen Zeitung des Landes, der Daily Nation, sagte Rudisha, er sei an einem beteiligt gewesen „gruselige Folge“ am Samstag, mit Bildern, die ein Flugzeug kopfüber in einem Feld zeigen.

„Nach sieben oder acht Flugminuten war alles gut, als der Motor des Flugzeugs plötzlich verstummte.“ erklärte Rudischa.

„[The pilot] sah einen freien Platz, wo er versuchte, das Flugzeug zu landen, aber einer seiner Flügel traf einen Baum, als das Flugzeug zu drehen begann, bevor es auf dem felsigen Feld landete.“

„Es war eine beängstigende Episode, in der Sie Ihr Herz in der Hand halten, während Sie zu Gott beten. Der Pilot hat unglaubliche Arbeit geleistet, um das Flugzeug lange über Wasser und stabil zu halten.“ fügte Rudisha hinzu.

„Wir danken Gott, dass wir alle mit einigen Weichteilverletzungen lebend herausgekommen sind, die zuvor behandelt wurden [we] alle wurden entlassen bis auf einen.“

Mindestens fünf weitere Passagiere, die mit Rudisha an einer jährlichen Massai-Olympiade im Kimana Wildlife Sanctuary im Süden Kenias teilgenommen hatten, erlitten Verletzungen.

Der Vorfall war Rudishas zweite knappe Rasur in den letzten Jahren, nachdem er mit leichten Verletzungen davongekommen war, als sein SUV im August 2019 auf einer Autobahn in der Nähe von Keroka in einen Bus fuhr.

„Dem allmächtigen Gott für das Geschenk des Lebens danken“ Rudisha twitterte damals und teilte Fotos des Wracks.









„Samstag Nacht [at] gegen 10.30 Uhr überlebte ich einen tragischen Verkehrsunfall in Keroka auf meinem Heimweg nach Kilgoris nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus, der auf der Kisii Nairobi Route verkehrte. Mir geht es gut ohne Verletzungen! Danke für Ihr Gebet“, fügte Rudisha hinzu.

Rudisha gewann seine olympischen Goldmedaillen bei den Spielen in London 2012 und den Olympischen Spielen 2016 in Rio.

Seine Zeit von 1 Minute 40,91 Sekunden im Finale in der britischen Hauptstadt bleibt ein Rekord, und er gewann 2011 und 2015 auch Weltmeistertitel auf beiden Seiten.

Rudisha, 33, hat sich nicht offiziell vom Wettkampf zurückgezogen, ist aber seit 2017 nicht mehr gefahren.