Olivia Wilde teilt seltenes Foto von Tochter Daisy in „Full Mom Cosplay“

Keine Sorge, Liebling, bei dir bist du in guten Händen Olivia Wildes Tochter.

Die Schauspielerin teilte einen Blick auf sie und Jason Sudeikis‚ 6-jährig Gänseblümchen im Elternmodus.

In einem Beitrag auf Olivias Instagram-Story wurde die Kleine in einem Schlafanzug, einem Paar Turnschuhen, einer Daunenjacke ihrer Mutter, einer Baseballmütze und einer schwarzen Clutch festgehalten. Wie die 38-Jährige schrieb: „Ich dachte, sie wäre im Bett und fand sie in einem kompletten Mutter-Cosplay.“

Es besteht die Möglichkeit, dass Daisy eines Tages nicht nur in die Jacke und den Hut ihrer Mutter schlüpfen, sondern auch in Olivas Schuhe schlüpfen möchte. Immerhin hat sie sich während der Dreharbeiten zu ihrer Mutter hinter die Kulissen gesellt Mach dir keine Sorgen Liebling zurück im Jahr 2020.

Zu der Zeit teilte Olivia einen Schnappschuss von Daisy, die auf einem Regiestuhl saß, mit der Überschrift „Kleiner Setbesuch“.

Und Daisy hatte nicht nur die Gelegenheit zu sehen, was hinter der Kamera passiert, sondern auch vor der Linse zu stehen. Immerhin hatte sie eine Rolle in dem Film und spielte Rosie, die Onscreen-Tochter von Olivias Charakter Bunny.