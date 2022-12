Olivia Wilde rockt bei den People’s Choice Awards 2022 – Hollywood Life

Galerie ansehen





Olivia Wilde, 38, strahlte übers ganze Gesicht, als sie am 6. Dezember den roten Teppich der People’s Choice Awards 2022 betrat. Die Schauspielerin trug zu der Veranstaltung ein ärmelloses, schwarzes, transparentes Kleid mit dickem Rücken und goldenem Gürtel und hatte ihr welliges Haar offen. Sie zeigte auch ihr charakteristisches schwarzes Eyeliner-Make-up, als sie selbstbewusst vor Kameras posierte.

Olivia war nicht nur eine der am besten gekleideten bei der Preisverleihung, sondern gewann auch groß. Sie nahm den Preis für Dramafilm entgegen, als ihr Film Mach dir keine Sorgen Liebling, gewann die Ehre. „Diese Auszeichnung ist nicht für mich, sondern für die gesamte Produktion, und es ist eine große Ehre, sie stellvertretend für uns alle entgegenzunehmen Mach dir keine Sorgen Liebling Familie“, sagte sie während ihrer Dankesrede, die hier zu sehen ist. „Wir haben diesen Film im Jahr 2020 gedreht, als viele Leute nicht sicher waren, dass das Publikum jemals in die Kinos zurückkehren würde, wenn sie jemals wiedereröffnet würden.“

„Und doch tauchten während einer Pandemie jeden einzelnen Tag mehr als 190 brillante Crewmitglieder auf, um etwas zu machen, von dem sie hofften, dass ihr auftauchen würdet“, fuhr sie fort. „Und du bist aufgetaucht. Und wir sind so, so dankbar.“

Der Regisseur bedankte sich anschließend bei allen hinter den Kulissen des erfolgreichen Films. „Es gibt einfach so viele Menschen, die so wichtig für die Entstehung eines Films sind“, erklärte sie. „Von unserem PA-Team über unsere AD-Abteilung bis hin zu unserem Covid-Sicherheitsteam, unserem Hausmeisterpersonal, unserem Transportteam und den Stunt-Darstellern. Die Standins. All diese Leute sind aufgetaucht und haben so hart gearbeitet und so viele Opfer gebracht, nur in der Hoffnung, etwas zu machen, das Ihnen Spaß machen würde. Diese Auszeichnung bedeutet uns allen so viel und ist ein echter Beweis für ihre harte Arbeit. Das ist also für sie. Vielen Dank, Jungs.“

Olivias Sieg kommt, nachdem sie Schlagzeilen für ihre Trennung von Sängerin und gemacht hat Mach dir keine Sorgen Liebling Schauspieler, Harry Styles Mitte November. Quellen erzählt Personen dass die Lovebirds, die fast zwei Jahre zusammen waren, „eine Pause“ von ihrer Romanze machten, während er weiter tourte. „Er tourt immer noch und geht jetzt ins Ausland“, sagte eine der Quellen der Verkaufsstelle. „Sie konzentriert sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit in LA. Es ist eine sehr einvernehmliche Entscheidung.“ Die Quelle fügte hinzu, dass sie „immer noch sehr enge Freunde“ seien, und ein anderer Insider sagte: „Im Moment haben sie andere Prioritäten, die sie voneinander trennen.“