Olivia Wilde nimmt 2 Kinder mit nach Disneyland nach der Trennung von Harry Styles – Hollywood Life

Olivia Wilde, 38, ist gerade an den perfekten Ort gegangen, um mit einer kürzlichen Trennung fertig zu werden: Disneyland! Das Mach dir keine Sorgen Liebling Regisseur, dessen hochkarätige Beziehung mit Harry Styles, 28, endete im November, nahm am vergangenen Wochenende ihre beiden Kinder mit an den glücklichsten Ort der Welt. Olivia hat viele Instagram-Fotos von ihrem Abenteuer im kalifornischen Freizeitpark mit ihrem Sohn geteilt Otis8, und Tochter Gänseblümchen6.

Auf dem ersten Foto genoss Olivia freudig eine Fahrt auf dem Karussell, während sie Minnie-Maus-Ohren trug. Das Haus Die Schauspielerin machte es sich mit ihren beiden Kindern gemütlich, als sie zum beleuchteten Weihnachtsbaum schlenderten. Olivia tanzte mit ihren Kindern mitten im Park kurz im künstlichen Schnee. Sie knabberte auch alleine an einem großen bunten Lutscher.

Olivia beschriftete ihren Beitrag: „Begrabe mich unter dem Weltraumberg, das ist mein Lieblingsort auf Erden.“ Sie fügte auch mehrere Hashtags hinzu, darunter viermal „Churros“. Olivia teilt Otis und Daisy mit Teddy Lasso Stern Jason Sudeikis. Das ehemalige Paar löste seine Verlobung im November 2020 und Olivia starrte Harry an, nachdem sie sich am Set von getroffen hatten Mach dir keine Sorgen Liebling.

Olivia und Harry waren vor ihrer Trennung, die angeblich im November stattfand, fast zwei Jahre zusammen. „Harry wird nicht sagen, dass sie sich getrennt haben – nur, dass sie eine Pause machen und ihre Beziehung pausieren“, sagte eine Quelle HollywoodLife AUSSCHLIESSLICH. „Niemand denkt, dass sie die Beziehung nach seiner Tour wieder aufnehmen werden, aber Harry sagt, dass er nicht weiß, was die Zukunft bringt.“

Während Olivia ihre Trennung von Harry nicht angesprochen hat, sagte eine Quelle Uns wöchentlich dass die Buchschlau Der Regisseur ist „sehr verärgert“ über die Trennung. Die Verkaufsstelle berichtete auch, dass Olivia sich „auf Freunde stützt“ und erklärte, dass „Dating noch nicht auf ihrer Prioritätenliste steht“. Stattdessen konzentriert sie sich voll und ganz auf ihre beiden Kinder und ihre Karriere.

