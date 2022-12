Olivia Wilde geht in den Urlaub und kehrt nach der Trennung von Harry Styles zu IG zurück

Olivia Wilde hat ihre Sorgen hinter sich gelassen.

Kurz nach der Trennung vom Freund Harry Stylesdas Mach dir keine Sorgen Liebling Der Regisseur flog an einen tropischen Ort, um etwas dringend benötigten Spaß in der Sonne zu haben.

Am 3. Dezember teilte Olivia ein Bikini-Bild von sich selbst, wie sie mit einer Freundin in einer Hängematte lachte Babs Burchfield auf Instagram. Der Tron: Vermächtnis star hat ihren Beitrag, ihren ersten seit fast zwei Monaten, mit dem Wort „Best“ versehen.

Auf ihren Instagram-Geschichten postete Olivia auch ein Foto von sich selbst, wie sie in einem Badeanzug mit den Armen über dem Kopf an einem felsigen Strand posiert, während die Strahlen sie fast vollständig beschatten. Sie beschriftete den Schnappschuss mit „Mahalo“, einem Begriff, der in Hawaii verwendet wird, um Dankbarkeit auszudrücken.

Adleraugen-Fans, die sich auch Babs Instagram-Geschichten ansahen, bestätigten scheinbar, dass das Duo zusammen auf Hawaii war, wobei die Produzentin eines ihrer Strand-Selfies mit „Mele Kalikimaka“ beschriftete – ein Hinweis darauf Bing Crosby’s hawaiianisches Weihnachtslied von 1950. Sie teilte auch ein Bild von Olivia, die die Landschaft der Insel aufsaugt, während sie ein Bikinioberteil, eine Jogginghose und einen übergroßen Strohhut trägt.