Olivia Wilde erhält Unterstützung, nachdem behauptet wurde, sie habe den Rettungshund verlassen

CNN

—



Olivia Wilde ist eine Menge Dinge, darunter eine Regisseurin, eine Schauspielerin, eine Mutter und angeblich eine ausgezeichnete Herstellerin von Salatdressings.

Eine Sache, die sie jedoch nicht ist, ist eine Hunde-Deserteurin.

Nachdem eine Daily Mail-Geschichte darauf hindeutete, dass Wilde angeblich ihren Hund weggegeben hatte, um mehr Zeit mit ihrem Freund Harry Styles zu verbringen, trat die Rettung, bei der sie den Welpen adoptierte, auf, um den Rekord klarzustellen.

MaeDay Rescue hat die Geschichte darüber, was mit Gordy dem Hund passiert ist, auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht.

Laut der Bildunterschrift in einer Gruppe von Fotos mit dem Welpen wurde er 2018 von der in Los Angeles ansässigen gemeinnützigen Organisation zusammen mit seinen vier Wurfgeschwistern aus einem Tierheim gerettet und vom Gründer von Maeday gefördert, bis er ein Zuhause fand.

„Nun, Sie haben Gordy vielleicht in letzter Zeit in den Nachrichten gesehen, und wir möchten den Rekord klarstellen. Gordy wurde im Alter von 2 Monaten von @oliviawilde adoptiert und nachdem sie ihm viel Liebe, Training und Reiseabenteuer geschenkt hatte, wurde ihr klar, dass Gordy das Reiseleben nicht liebte und nicht glücklich mit Kleinkindern war“, heißt es in der Bildunterschrift. „Gordy hatte eine sehr starke Bindung zu seinem Hundeausführer aufgebaut und in Gordys bestem Interesse wurde er nach langem Nachdenken und Überlegen zu seinem Hundeausführer in Brooklyn umgesiedelt.“

Laut der Rettung „rief Olivia Maeday an, um dies zu besprechen, und wir waren an der Entscheidung beteiligt.“

„Wir sind stolz darauf, das perfekte Zuhause für unsere Maeday-Tiere zu finden, und hin und wieder ist das Tier in einer anderen Umgebung einfach glücklicher, und das ist in Ordnung“, heißt es weiter. „Olivia ist eine große Tierschützerin und hat Gordy aus Mitgefühl und Liebe für ihn ein neues Zuhause gegeben.“

Dem Welpen scheint es laut seinem eigenen Instagram-Account gut zu gehen.