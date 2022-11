Olivia Culpo bricht in Tränen aus, als sie über ihre Babypläne spricht

Olivia Culpo hofft, die Freuden der Mutterschaft zu erleben.

Während der Folge vom 21. November von Die Culpo-Schwesternteilte das 30-jährige Model neue Einblicke in ihre Fruchtbarkeitsreise mit, von der sie befürchtet, dass sie aufgrund ihres Gesundheitszustands kompliziert sein könnte.

„Endometriose kann Ihre Fruchtbarkeit auf viele verschiedene Arten beeinträchtigen“, sagte sie in ihrem Beichtstuhl. „Es gibt so viel, dass ich nicht weiß, was in Zukunft mit dieser Erkrankung passieren wird, und ich mache mir die ganze Zeit Sorgen um meinen Zeitplan. Ich habe das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich Kinder haben muss.“

In den letzten drei Jahren war Olivia mit einem NFL-Spieler zusammen Christian McCaffrey. Laut dem Modedesigner ist das Paar „auf der gleichen Seite, wenn es darum geht, Kinder zu haben“. Aber gleichzeitig erkennt sie, dass jetzt nicht der beste Zeitpunkt für Christian ist, Vater zu werden.

„Er konzentriert sich voll und ganz auf Football und das sollte er auch“, sagte sie über die Running Backs der San Francisco 49ers. „Er ist 25. Er ist noch nicht bereit, Kinder zu bekommen. Wenn man all diese Bedenken hinsichtlich der Fruchtbarkeit hinzufügt, ist es definitiv sehr, sehr stressig.“