Oliver Pocher öffentlicht brisante Sprachnachricht von Biyon Kattilathu

Oliver Pocher heeft nu een nieuwe video op Instagram, dat is het.Afbeelding: IMAGO/Sven Simon

Prominent

Bezoek Oliver Pocher de podcast met Amira, die regelmatig op vakantie gaat voor Zündstoff. Je kunt jezelf uiten met „Vertrauensverlust“, omdat het onmogelijk is om er zonder meer mee te werken. Der Komiker zei in zijn nieuwe podcastproject met Sandy Meyer-Wölden: „Het is nog steeds een drietal beteiligten, der in dieser situatie met dabei ist. Ik zou het zeggen: ik merk dat ik niet zo geil ben en dat ik zo blij ben met het komische potentieel.“

Je kunt ook je nieuwe Instagram-kanaal posten, in dat geval zie je „De echte Dalai Karma“. Hier is de geweldige motiverende coach Biyon Kattilathu. Zur Erinnerung: Biyon en Amira hebben meer contact, nahmen gemeinsam een ​​Podcast-Folge auf. Als je stil in de kamer blijft staan, omdat ze samen een gemeenschap vormen, dan kan dat niet. Nu kunt u profiteren van de coach en deze op een slimme manier gebruiksvriendelijk maken.

Oliver Pocher heeft privé Nachricht von Biyon

Von Oliver Pocher geeft je een nieuwe beeldcontrole. Hier kun jij de über Motivatiecoach Biyon lustig zijn. Zunächst concretet der Comedian: „Dat is het schlimme, als een man fan is van deze Glückskeks-goeroes die je volgt, dan is een van de hele Schrott in die tijdlijn reingespült. Ik heb geen van beide wahnsinnig meer davon gevallen. Als we een idee hebben van wat er in de keuken gebeurt, zullen de eenvormige kunstwerken, de gezinsvervanging, Biyon, de nichts langer duren.“

Pocher wetterte: „Het belangrijkste is nog steeds, altijd erg ingewikkelde video’s in het Ausland auf Deutsch zu übersetzen, weil half klaut, ist gut öffentlicht.“ In mijn Anschluss meinte der Komiker: „Aber du hast mir natürlich auch schon selber geschrieben and black tie here.“ In de camera zit een mooi beeld, waar je op Instagram van kunt genieten. Diese dateerde van dem Jahr 2019. Damals schreef: „Je bent een moordenaar! Hamer!“

Oliver Pocher vindt voor Biyon deutliche Worte.Afbeelding: Instagram/Oliver Pocher

Het is belangrijk om naar de commentaren van „Mord mit Ansage“ te kijken, als je geen vragen hebt over Kaya Yanar, maar je zult het artikel ook zonder zorgen kunnen lezen. In maart 2020 volgt een paar minuten communicatie tussen Biyon en de Ex van Amira. Voordat je deze abspielte, erklärte er: „Due warst kurz davor, dein neues Buch rauszubringen. Dann kam 2020, es kam Corona, aber du bist ja een legendarische Podcaster, je hebt een supergeile Podcastideen gehad. En was je gemacht? Je hebt mijn eigen schrijven en mijn schrijven is perfect.“

Oliver Pocher blijft niet overnachten

Gedurende deze tijd waren Amira en Oliver aanwezig met Corona-inspectie. Biyon sagte: „Ik ben blij, jij bent er heel goed in. Ik ben blij, en jij bent blij met je leven. Ik vind het heel goed, vanwege de waardevolle berichten die je krijgt. Ik ben altijd blij en blij, meer voor die mensen om te schrijven.“ Ik spreek over een nieuwe podcast, voor Oliver Pocher als gesprekspartner van de hele wereld. Erklärte: „Ik heb tijdens mijn dienstdag alle mogelijke interviews, ook met sportliefhebbers, en met al mijn aandacht.“

Poker zou zichzelf over Biyon lustig kunnen voelen. Afbeelding: Instagram/Oliver Pocher

Dat is alles, mensen zullen merken dat ze er dol op zijn, met een kleine boodschap in de wereld. Biyon meinte weiter: „Ik was er heel blij mee, maar ik was er heel blij mee. Dat komt omdat ik over 30, 40 minuten een Skype-interview had. Ik weet het niet zeker, vanwege het boek is het tijd.“ Oliver Pocher antwoordt Biyon damals und schrieb ihm: „Velen Dank! Aber gerade keine Lust… nicht sauer sein… fellleicht in een, twee Wochen.“

Dit is wat er stond: „Irgendwannnnnnn die Bock auf Amira gehabt und hat einfach versucht, den Podcast mit ihr aufzunehmen. Is dat niet sensationeel? Is dat niet een heel verhaal? Wie nennt man Leute, wie zaaide machen?“ Schließlich mixte de video van Fler een, de wiederholt een Polizisten zei: „Du Fanboy.“ Pocher merkte op: „Je bent altijd voorbereid tijdens je schrijven in de Tijdlijn. Ik ben er zo blij mee.“ En meer: ​​“Je weet het snel: ‚The Spinner heeft zijn eigen schrift.‘ Aan het eind van de dag heb je een fanboy-ervaring en een bisschen-zus en je favoriete zanger, hier heb je een cadeautje.“

Ik ben verbonden met Amira en Biyon en anderen die „Bad Romance“ van Lady Gaga zingen. Dazu zei Pocher abschließend: „Aber das Ding ist nach hinten losgangen. Iedereen die sindsdien weg is geweest na een hint, die met Amira weg is geweest en op andere vragen heeft gereageerd, staat hier in ‚Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten‘.“