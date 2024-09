Amira Aly is op Samstag op 32. Geburtstag. Ex-man Oliver Pocher is blij met zijn Instagram met een filmpje, dat is een oude tijd.

Kehrt weiter Ruhe in de Rosenkrieg van Oliver Pocher en Amira Aly ein? De komiek die ex-vrouw op die Samstag op 32 heeft gezeten. Geburtstag gratuliert. In een Instagram-verhaal staat één video, zowel voor Meerkulisse als voor een zwembad. Gemeinsam speelt met Scherz in Cascadas „Everytime We Touch“. „Alles Goed zum Geburtstag“, schrijft Pocher dazu. „Deze geburtstagsstandchen kunnen niet lustig zijn.“ Het zal beschikbaar zijn in juli 2022 met commentaar: „ESC en TV zijn beschikbaar! Geniet van het leven.“

Oliver Pocher was niet de enige Gratulant



Auch Freundin Evi is dankbaar voor de moderator in een Instagram-verhaal en Amira Aly in een eigen verhaal. Dit is een gedeelde boodschap: „Gefeliciteerd met je verjaardag, geweldig mens! Ik wil niet dat iemand lacht, vanwege de levensfilosofie, of zelfs vanwege de kleine rampen van alle dagen. Daarom ben ik zo dankbaar.“ Sie wünsche Amira „ein weiteres Jahr fuller schöner Momente, liebe Menschen in die hereum and all viel Glück. Mögen all deine Träume in Erfüllung gehen!“ Hartelijk dank aan Sender VOX op Instagram Amira Aly: „Wir wünschen dir, liebe Amira, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. See it 2022 ist sie ben Laura Dahm Moderatorin voor het Boulevard-Magazin ‚Prominent‘.“

Oliver Pocher bestätigte Anfang September, sinds de scheiding van Amira Aly en een jaar na de Beziehungsaus met juridische kracht sindsdien. Dit is een geweldige foto van je recente foto op Instagram: „Het is geleden sinds Amira en ik officieel zijn!“ Wie de cabaretier wil leren kennen, kan zijn eigen opmerking niet waarderen: „Schade… ik dacht dat het eeuwig zou duren. (PS: Foto is niet actueel)“

Pocher en Aly hebben in 2019 geheiratet, ze hebben twee gemeinsame Söhne. Das Ende ihrer Beziehung hatten sie im Summer 2023 im damals noch gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ officiële autoriteit. Dan beschikt u over een schuilplaats, die zorgt voor veilig varen. Anfang July praat met Amira Aly in het Pärchendebüt met moderator Christian Düren. Gemeinsam besuchten siene Show des deutschen Fashionlabels Marc Cain tijdens de Berliner Fashion Week. „Ik ben blij, dat is het eindresultaat.“ Je kunt er altijd meer over lezen, meer over je Instagram-verhaal zien en er meer over lezen in de „Bild“-Zeitung.

che

SpotOnNieuws