Die spanischen Fußball-Frauen haben sich für ein starkes Turnier mit dem ersten Titel belohnt: Nach einem dominanten Spiel gegen England ist Spanien Weltmeister.

Zum ersten Mal Weltmeisterin der Frauen: Spaniens Fußballerinnen entzauberten im WM-Finale die englischen Europameisterinnen und holten sich den Titel. Das Team des umstrittenen Trainers Jorge Vilda besiegte am Sonntag in Sydney die Auswahl von Sarina Wiegman mit 1:0 (1:0). Real Madrids Kapitänin Olga Carmona erzielte in der 29. Minute den entscheidenden Treffer für den extrem starken neuen Weltmeister. Englands Torhüterin Mary Earps parierte vor 75.784 Zuschauern einen Handelfmeter von Jennifer Hermoso (70.).

Vor 13 Jahren triumphierten die spanischen Männer bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Jetzt umrahmten die Fußballer den Aufschwung ihres Sports in der Heimat des Champions-League-Siegers FC Barcelona in Gold. 57 Jahre nach dem WM-Erfolg der Männer im Wembley-Stadion konnten die Engländerinnen die Übermacht der Spanierinnen vergeblich abwehren. Am Ende eines hochkarätigen Turniers mit erstmals 32 Teilnehmern und weltweiter Beachtung lösten sie das US-Team ab, das 2015 und 2019 den Titel gewonnen hatte.

Spanien dominiert und hat viele Chancen – England trifft die Latte, bleibt aber ansonsten harmlos



Englands Erfolgstrainer Wiegman musste vor dem Turnier mehrere Ausfälle verkraften, etwa die von EM-Torschützin Beth Mead und Kapitänin Leah Williamson. Ihre Spieler überzeugten während des Turniers mit Esprit, Effizienz und körperlicher Stärke – doch am Ende konnten sie oft nicht mithalten. Wiegman spielte das vierte Finale eines großen Turniers in Folge: 2017 unterlag die 53-Jährige bei der WM gegen die USA, als ihr Heimatland Niederlande ausgewählt wurde. Diesmal verhinderte Spanien den ganz großen Coup.

Cheftrainerin Vilda stellte Edeljoker Salma Paralluelo in die Startelf der Weltfußballerin Alexia Putellas. Die 19-jährige ehemalige Leichtathletin hatte sich mit jeweils einem Tor im Viertelfinale und im Halbfinale empfohlen – und startete gleich kraftvoll durch. Spanien spielte in der Anfangsphase immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Paralluelo und Alba Redonda vergaben in der 16. Minute eine große Chance zur Führung.

Auf der anderen Seite überraschte Lauren Hemp die Spanierinnen ebenfalls mit einem Lattenknall. Die englische Mittelfeldspielerin Georgia Stanway war die einzige Bundesligaspielerin auf dem Platz. Sie war nach knapp einer halben Stunde auf der Jagd, als die Spanier einen blitzsauberen Angriff starteten, den Carmona von Real Madrid mit einem Flachschuss ins rechte Eck zum 1:0 abschloss.

Der Linksverteidiger hatte bereits im Halbfinale gegen Schweden den Siegtreffer erzielt. Paralluelo hätte mit einem Pfostenschuss kurz vor der Pause beinahe das 2:0 erzielt. Neben dem kürzlich gesperrten Jungstar James holte Wiegman auch Chloe Kelly, die Siegtorschützin aus dem EM-Finale 2022 gegen Deutschland. Allerdings kassierte ihr Team nach einem Handspiel von Keira Walsh und der Verwendung eines Videobeweises einen Elfmeter: Hermosos Schuss vom Punkt war zu schwach und unplatziert für Torwart Earps.

Wut auf Trainer Vilda



Der Titelgewinn dürfte für Cheftrainerin Vilda eine besondere Freude sein. Im vergangenen September erklärten 15 Nationalspieler per E-Mail ihren vorübergehenden Rückzug aus der spanischen Auswahl. Der Verband stand jedoch vor Vilda. Drei Spielerinnen – Aitana Bonmati, Mariona Caldentey und Ona Batlle – kehrten in die Auswahl zurück. Vor allem die starken Bonmati vom FC Barcelona trugen zum WM-Triumph bei.