Oleksandr Usyk heeft mondeling ingestemd om op 29 april in Wembley tegen Tyson Fury te vechten in een 70/30-verdeling in het voordeel van Fury, op voorwaarde dat ‘The Gypsy King’ £ 1 miljoen doneert aan Oekraïne.

Het paar is verwikkeld in onderhandelingen over een zwaargewicht eenwordingsgevecht en eerder op vrijdag leek het gevecht ernstig twijfelachtig nadat WBC-kampioen Fury suggereerde dat Usyk slechts 30 procent van de strijdbeurs zou krijgen.

Vrijdagavond plaatste WBA-, WBO- en IBF-zwaargewichtkampioen Usyk echter een reactie op sociale media waarin hij zei: “Hé, ‘hebzuchtige buik’, ik accepteer je aanbod. 70/30 verdeelde het gevecht met jou op 29 april in Wembley.

“Maar u belooft onmiddellijk na het gevecht 1 miljoen pond aan Oekraïne te doneren. En voor elke dag dat u vertraging oploopt, betaalt u 1 procent uit uw portemonnee aan het Oekraïense volk.

Fury heeft nog niet gereageerd op het aanbod van Usyk.

Eerder op vrijdag had Fury gezegd: “Ik zie al dat gepraat over boksgevechten. Ze willen 50 procent, Usyk en zo, Tyson is hebzuchtig.

“Waar ik sta, Usyk, zijn jij en je team 30 procent waard. Je neemt het of je verlaat het, en als je het niet wilt, vecht ik tegen Daniel Dubois in The Copperbox en krijg ik een paar miljoen dollar.

“Als je echt geld wilt verdienen, kom dan vechten tegen ‘The Gypsy King’.

“Maar ik zal zeggen, voor elke dag dat je vanaf vandaag blijft hangen en rotzooien, ga ik één procent aftrekken van de 30 procent.

“Elke dag ga ik één procent aftrekken totdat je het neemt, en als je het niet neemt, vecht ik tegen Dubois voor $ 2 miljoen. Geen probleem.

‘Maar hoe heb je me in vredesnaam ooit een deal aangeboden? Dat kan niet. Tik tok, tik tok.’

Alex Krassyuk, die Usyk vertegenwoordigt, beweerde dat Fury hun laatste aanbod, waarbij de winnaar 60 procent van de beurs zou ontvangen, had afgewezen en zich afvroeg of de WBC-kampioen het gevecht echt wil.

Krassyuk vertelde iD Boxing: “Ik kan het je alleen vertellen uit de woorden die ik hoor van mijn onderhandelaars, mijn partners Frank en George Warren. Volgens hun rapporten vroeg Tyson Fury te veel geld.

“Zelfs als Usyk nul zou krijgen voor het gevecht, zou het nog steeds niet voldoende zijn voor Tyson om aan zijn eisen te voldoen.

“Normaal gesproken, als een vechter niet wil vechten, vraagt ​​hij om iets onmogelijks, en dan gebeurt het niet. Dat is volgens mijn ervaring. Ik zit al bijna 20 jaar in het boksen en dat is wat ik zo vaak heb gezien.” .

“Als je op zoek bent naar een tegenstander voor je jager en een goede optie vindt, en hij wil niet komen, zegt hij: ‘betaal me 100 in plaats van vijf’.”

Fury en zijn promotors zijn gecontacteerd voor commentaar.

Usyk zei dinsdag dat een gevecht met Fury “erg belangrijk voor ons beiden” was en dat het gemaakt moest worden.

“Niet alle vier de banden zijn door één persoon vastgehouden”, zei Usyk, erop wijzend dat het twee decennia geleden is dat de zwaargewichtdivisie een onbetwiste kampioen had.

“Dus we hebben allebei dit gevecht nodig.”

Usyk verwacht dat Fury een nog grotere uitdaging zal zijn dan Joshua, maar hij blijft onverschrokken. De 36-jarige, voorheen een onbetwiste kampioen in cruiserweight, gelooft dat hij de prestatie in zwaargewicht kan herhalen, zelfs tegen Fury.

“Ik ben niet bang voor Tyson Fury”, zei hij. “Dit zal net als elk ander gevecht zijn. Het is gewoon een grote man die nog nooit eerder heeft verloren van een man die de WBC-riem heeft.

“Natuurlijk is het mogelijk om je te laten meeslepen, maar eigenlijk is dit een normale strijd om het recht om alle banden te winnen.

“Als een persoon groter is dan ik, wil dat nog niet zeggen dat ze sterker zijn dan ik. Als ze langere armen hebben, wil dat nog niet zeggen dat het een voordeel zal zijn.

“Ik boks al sinds mijn 15e. Ze zeiden me steeds dat ik niet moest boksen. Ze vertelden me dat ik geen Olympisch kampioen of wereldkampioen zou worden en dat ik niet had moeten overstappen naar de zwaargewicht divisie.

“Maar dit waren meningen van mensen die het zelf niet konden. Persoonlijk blijf ik bidden en ga ik verder. Ik maak me geen zorgen of ik mijn bestemming ga halen.

“Het is net een samurai. Hij heeft geen doel, hij heeft zijn pad. Ik heb ook mijn pad.”

Shalom: Buiten Fury zou Bakole het zwaarste gevecht van Uysk zijn

De wereld wacht af of het onbetwiste zwaargewicht titelgevecht tussen Fury en Usyk kan worden afgerond.

Het betekent dat de leidende kanshebbers in de divisie ook wachten om te zien waar hun kansen zich voordoen.

De Franse zwaargewicht, olympisch gouden medaillewinnaar Tony Yoka lijkt zijn positie te heroveren wanneer hij zaterdag live op de voormalige wereldtiteluitdager Carlos Takam vecht. Sky Sports.

Na Yoka vorig jaar te hebben verslagen, staat Martin Bakole hoog aangeschreven op wereldniveau. Maar promotor Ben Shalom gelooft dat hij zal moeten aandringen op een laatste eliminator om een ​​titelkans te krijgen.

“Hij bevindt zich in een positie waarin hij het gevoel heeft dat niemand met hem wil vechten en hij zal erop moeten vertrouwen dat hij verplicht is”, vertelde Shalom. Sky Sports.

Bakole heeft Usyk intensief sparred en heeft zichzelf dus getest tegen de verenigde WBA-, WBO- en IBF-zwaargewichtkampioen.

“Ik heb een paar weken geleden met Alex Krassyuk gesproken en hij gelooft dat Martin Bakole buiten Tyson Fury de sterkste tegenstander en de sterkste vechter is die er is, wat alles zegt over wat hij kan doen in de divisie,” zei Shalom.

“We moeten hopen dat deze eenwording tot stand komt en dat dingen in beweging kunnen komen, want ik denk dat elke vechter in de zwaargewichtdivisie droomt om wereldkampioen te worden, wil vechten voor een wereldtitel en ik denk dat iedereen daarom hoopt dat dit wordt gemaakt. , en als dat niet het geval is, gaan we snel verder.”