Oleksandr Usyk heeft verklaard dat het onbetwiste zwaargewicht titelgevecht met Tyson Fury moet worden aangegaan.

“Ik heb dit gevecht nodig en dat is het. Ik denk dat hij het ook nodig heeft. Dit gevecht is erg belangrijk voor ons allebei”, vertelde Usyk. De overlapping.

Na twee opeenvolgende overwinningen op Anthony Joshua heeft Usyk uit Oekraïne de WBO-, WBA- en IBF-zwaargewichttitels, terwijl Tyson Fury de WBC-kampioen is.

Gesprekken om het paar te matchen in een onbetwist zwaargewicht titelgevecht zijn momenteel aan de gang.

“Niet alle vier de banden zijn door één persoon vastgehouden”, zei Usyk, erop wijzend dat het twee decennia geleden is dat de zwaargewichtdivisie een onbetwiste kampioen had.

“Dus we hebben allebei dit gevecht nodig.”

Wel verwacht hij dat Fury een nog grotere uitdaging zal zijn dan Joshua. “Ja natuurlijk, hij heeft een andere stijl”, zei Usyk. “Fury is meer gedurfd.”

Maar Usyk houdt vol dat hij onverschrokken is. Voorheen een onbetwiste kampioen in cruiserweight, gelooft Usyk, winnaar van de gouden medaille in Londen 2012, dat hij de prestatie in zwaargewicht kan herhalen, zelfs tegen Fury.

“Ik ben niet bang voor Tyson Fury”, verklaarde de Oekraïner. “Dit zal net als elk ander gevecht zijn. Het is gewoon een grote man die nog nooit eerder heeft verloren van een man die de WBC-riem heeft.

Johnny Nelson gelooft dat Fury zijn dominantie als zwaargewichtkoning zal bewijzen door Usyk te verslaan.



“Natuurlijk is het mogelijk om je te laten meeslepen, maar eigenlijk is dit een normale strijd om het recht om alle banden te winnen.

“Als een persoon groter is dan ik, wil dat nog niet zeggen dat ze sterker zijn dan ik. Als ze langere armen hebben, wil dat nog niet zeggen dat het een voordeel zal zijn.

“Ik boks al sinds mijn 15e. Ze zeiden me steeds dat ik niet moest boksen. Ze vertelden me dat ik geen Olympisch kampioen of wereldkampioen zou worden en dat ik niet had moeten overstappen naar de zwaargewicht divisie.

“Maar dit waren meningen van mensen die het zelf niet konden. Persoonlijk blijf ik bidden en ga ik verder. Ik maak me geen zorgen of ik mijn bestemming ga halen.

Usyk dringt er bij het Internationaal Olympisch Comité op aan om Russische atleten niet toe te staan ​​onder een neutrale vlag deel te nemen aan de Spelen van Parijs in 2024



“Het is net een samurai. Hij heeft geen doel, hij heeft zijn pad. Ik heb ook mijn pad.”

Hij wordt geïnspireerd door de strijd van zijn land om de Russische invasie te weerstaan. Hij diende vorig jaar in de Oekraïense verdedigingsmacht aan het begin van de totale oorlog en vertegenwoordigt nu Oekraïne via zijn sport.

“Ik boks voor iedereen die ons land op dit moment verdedigt en ter nagedachtenis aan de strijders die niet langer onder ons zijn”, zei hij.

“Ook voor al diegenen die vrij willen zijn en die voor hun land hebben gestaan ​​tegen degenen die ons kwamen veroveren.”