Oleksandr Usyk ist weiterhin auf einen Kampf mit Tyson Fury fixiert.

Der WBA-, WBO- und IBF-Schwergewichts-Champion muss am 26. August in Polen gegen seinen Pflichtherausforderer Daniel Dubois antreten, nachdem die Gespräche über einen unbestrittenen Kampf mit dem „Zigeunerkönig“ gescheitert sind.

4 Usyk gegen Dubois wird nächsten Monat stattfinden Bildnachweis: @queensberrypromotions – Instagram

4 Er hat jedoch immer noch ein Auge auf Fury geworfen Bildnachweis: Getty

Um für den Kampf zu werben, trafen sich die beiden Anfang dieser Woche zum ersten Mal auf einer Pressekonferenz in Warschau, bevor sie am Donnerstag an einer ähnlichen Veranstaltung in London teilnahmen.

Natürlich wurde Usyk mit Fragen zu einem heiß ersehnten Zusammenstoß mit Fury bombardiert, der seit der Entthronung von Deontay Wilder im Februar 2020 den WBC-Schwergewichtstitel innehat.

Der Ukrainer stimmte Anfang des Jahres überraschenderweise nur 30 Prozent eines potenziellen Geldbeutels zu, und am 29. April schien ein Kampf zwischen ihm und Fury im Wembley-Stadion bevorzustehen.

Allerdings zog sich Usyk in letzter Sekunde aus den Gesprächen zurück und sein Team warf Fury vor, während der Verhandlungen „respektlose Forderungen“ gestellt zu haben.

Fury reagierte mit einer unflätigen Tirade, bevor er versuchte, mit Anthony Joshua, dessen Jahr bereits vorgezeichnet war, einen britischen Blockbuster zu machen – was aber scheiterte.

Nachdem es Fury nicht gelang, einen großen Boxgegner zu gewinnen, hat er sich dafür entschieden, am 28. Oktober in Saudi-Arabien in einem Schaukampf gegen den ehemaligen UFC-Schwergewichts-Champion Francis Ngannou anzutreten.

Es besteht die Hoffnung, dass es zu einem unbestrittenen Vier-Gürtel-Kampf mit Usyk kommt, und der 36-Jährige will unbedingt gegen Fury antreten, um alle Schwergewichtsmurmeln zu gewinnen.

„Ich will den Kampf mit Tyson Fury“, sagte Usyk zu Gareth A. Davies von talkSPORT.

4 Usyk warf FUry einen Kuss zu, während er mit talkSPORT sprach

4 „The Joker“ hat sogar einen kleinen Tanz aufgeführt

„Ich möchte, dass dieser Kampf stattfindet. Ich möchte wirklich, dass dieser Kampf stattfindet.

„Ich will es so sehr, dass ich jetzt sogar mein Mittagessen dafür auslassen würde.“

Auf die Frage, ob er eine Nachricht für seinen Rivalen hätte, antwortete er, indem er einen Kuss in die Kamera warf, einen kleinen Tanz aufführte und kicherte, während er zeigte, warum er den Spitznamen „Der Joker“ trägt.

Als nächstes wird Usyk Fury ins Visier nehmen, aber im Moment konzentriert er sich auf Dubois, der, obwohl er der Außenseiter ist, eine ernsthafte Bedrohung für seine perfekte Bilanz von 20:0 darstellt.

„DDD“ hat bereits eine Bilanz von 19:1 vorzuweisen und mit gerade einmal 25 Jahren hat er britische, Commonwealth- und WBA-Gürtel (regulär) gewonnen und ist damit zum ersten Mal auf dem Weg zu einem legitimen Weltmeistertitel.