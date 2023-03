Oleksandr Usyk wordt beschreven als een ‘echte vechter’ nadat hij later dit jaar instemde met de voorwaarden van Tyson Fury voor een duel.

Fury en Usyk zijn in onderhandeling geweest om te vechten voor het onbetwiste zwaargewichtkampioenschap van de wereld.

Een gevecht tussen Fury en Usyk zou kunnen leiden tot de eerste onbetwiste kampioen in het zwaargewicht in het tijdperk met vier banden

Aanvankelijk hadden de promotors van beide mannen gehoopt een sitevergoeding in het Midden-Oosten veilig te stellen, maar dat gebeurde niet en nu lijkt het erop dat de strijd in het VK zal landen.

Toen de confrontatie naar het VK verhuisde, werd het beschikbare geld echter aanzienlijk verminderd en het team van Fury was van mening dat de verdeling van de portemonnee in zijn voordeel opnieuw moest worden onderhandeld omdat ‘The Gypsy King’ een grotere aantrekkingskracht had in zijn thuisland.

Volgens de promotor van Usyk, Alex Krassyuk, verwierp Fury een bod van 60/40 aan de winnaar.

Fury kwam toen naar buiten op sociale media en eiste 70/30 in zijn voordeel en zei ’take it or leave it’.

Verrassend genoeg accepteerde Usyk het aanbod op voorwaarde dat Fury ermee instemde £ 1 miljoen te doneren aan de bevolking van Oekraïne om hun strijd tegen de Russische invasie te ondersteunen.

talkSPORT’s eigen Adam Catterall reageerde op dit nieuws op Twitter en zei: “Oleksandr Usyk heeft de belachelijke financiële verdeling van 70/30 tegen hem geaccepteerd om te vechten in de achtertuin van een ongeslagen kampioen, die net zo technisch is als hij, terwijl hij gaf weg ELK mogelijk fysiek voordeel. Juist. Vechten. Man.”

Oleksandr Usyk heeft de belachelijke financiële verdeling van 70/30 tegen hem geaccepteerd om te vechten in de achtertuin van een ongeslagen kampioen, die net zo technisch is als hij, terwijl hij ELK mogelijk fysiek voordeel weggeeft. Juist. Vechten. Man. #UsykFury — Adam Catterall (@AdamCatterall) 10 maart 2023

Fury en Usyk gingen heen en weer op sociale media en nu heeft de WBA bevestigd dat de strijd is overeengekomen

Fury vs Usyk waren het erover eens: WBA bevestigt dat de strijd nog steeds leeft nadat de Oekraïner de 70/30 verdeling accepteert Tyson Fury verbreekt de stilte en doet een openbaar bod op Oleksandr Usyk Tyson Fury vs Oleksandr Usyk in grote twijfel en Usyk zal in plaats daarvan waarschijnlijk tegen een andere Brit vechten Jake Paul reageert op John en Tommy Fury die hem oproepen om de dubbel- of niets-weddenschap te ‘honoreren’ ‘F*** off’ – Hearn hekelt Fury vanwege zijn betrokkenheid bij onderhandelingen over een gevecht met Usyk ‘Ik weet niets van boksen’ – Tommy Fury vertelt graag aan Frampton dat hij bewezen heeft dat hij ongelijk had





Catterall vertelde verder aan talkSPORT: “Wat mij betreft heeft Oleksandr Usyk de algemene voorwaarden geaccepteerd die Tyson Fury hem heeft gestuurd.

“Dus ik kijk er naar uit om de komende 24 uur meer informatie te vinden dat dit gevecht is ondertekend, verzegeld en afgeleverd.

“En op 29 april zullen we rocken en rollen en het op gang krijgen in het Wembley Stadium.

‘Waar kun je anders heen, er is geen excuus. Als dit nu niet gebeurt, is het allemaal aan Tyson Fury.”