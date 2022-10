Oleksandr Usyk bezweifelt einen möglichen Tyson Fury-Kampf im Jahr 2023, da der Schwergewichts-Champion erwägt, wieder ins Cruisergewicht zurückzukehren, und sagt: „Es ist wirklich schwer, die ganze Zeit zu essen.“

Unified-Schwergewichts-Boxchampion Oleksandr Usyk sagt, er erwäge, wieder ins Cruisergewicht abzusteigen.

Der Ukrainer hat zwei großartige Siege über Anthony Joshua hinter sich, bei denen er die WBA-, WBO- und IBF-Weltmeistertitel im Schwergewicht gewann und dann verteidigte.

Mark Robinson/Matchroom Usyk hält alle bis auf einen der großen Schwergewichtsgürtel

Dies führte scheinbar zu einem köstlichen, unbestrittenen Zusammenstoß mit Tyson Fury, der den WBC-Schwergewichtstitel hält, den einzigen anderen großen Gürtel in der Division.

Usyk schied jedoch wegen einer Verletzung für den Rest des Jahres 2022 aus, und „The Gypsy King“ suchte nach einem alternativen Gegner, gegen den er später in diesem Jahr antreten könnte.

Es wurde angenommen, dass ein Kampf mit Joshua in Sicht ist, fiel aber durch und jetzt ist unklar, gegen wen Fury als nächstes antreten wird, aber er bereitet sich darauf vor, am 3. Dezember im Principality Stadium in Cardiff zu kämpfen.

Usyk hat jetzt bekannt gegeben, dass er eine Rückkehr ins Cruisergewicht in Betracht zieht, was bedeutet, dass ein mit Spannung erwarteter Zusammenstoß mit Fury möglicherweise nie stattfinden wird.

Der Ukrainer besteht darauf, dass es ihm leicht fällt, im Schwergewicht anzutreten, aber er kämpft damit, wie viel Essen er essen muss, um groß genug für die Gewichtsklasse zu sein.

„Ich habe darüber nachgedacht, zum Cruisergewicht zurückzukehren und ein paar weitere Weltgürtel zu bekommen“, sagte Usyk kürzlich in einem Interview mit Parimach.

Usyk hat im Schwergewicht noch offene Rechnungen

Getty Trotzdem strebt er eine Rückkehr in die 200-Pfund-Division an

„Weißt du, ein Schwergewicht zu sein bedeutet, dass du wirklich schwer sein musst. Du musst viel essen. Es ist nicht schwer, mit diesen Riesen zu kämpfen, aber es ist wirklich schwer, die ganze Zeit zu essen.

„Und jetzt arbeite ich viel mehr als früher im Cruisergewicht, besonders in den Trainingslagern. Ich musste zehn Kilometer schwimmen und hart trainieren. In diesem Moment möchte ich einfach anhalten und mich ausruhen.

„Ein halbes Jahr Ausbildung ist harte Arbeit. Ich habe meine Familie so lange nicht gesehen, ich habe meine Frau, meine Kinder oder sonst jemanden nicht gesehen.“

Vor seinem Wechsel ins Schwergewicht wurde Usyk unangefochtener Champion im Cruisergewicht, indem er in die Hinterhöfe von Marco Huck, Marius Briedis und Murat Gassiev ging, um alle vier Gürtel zu gewinnen.

‚The Cat‘ verteidigte sie dann zur Sicherheit gegen Tony Bellew in Großbritannien, bevor sie ins Schwergewicht aufstieg und Chazz Witherspoon und Derek Chisora ​​besiegte, anstatt sofort einen Weltmeistertitel zu schießen.

Seit er weg ist, sind die Gürtel im Cruisergewicht fragmentiert und werden derzeit von Arsen Goulamirian, Ilunga Makabu, Jai Opetaia und Lawrence Okolie gehalten.

Fury hat sich zu Usyks neuesten Kommentaren geäußert und zu Behind the Gloves gesagt: „Er ist wie ein Typ in Snackgröße. An den meisten Tagen esse ich zum Frühstück mehr als er.

Getty Fury ist 6 Fuß 9 Zoll groß und ein natürliches Schwergewicht

„Ihm wurde im Dezember der Kampf in Saudi-Arabien angeboten und er wollte ihn nicht.

„Du hättest ihn nicht mit einem wilden Rudel Pferde dorthin schleppen können.

„Du konntest seinen Gefährten nicht mitschleppen [Joshua] dort auch nicht.

„Aber ich bin der gruselige, knallharte Motherf***** eines KO-Königs dieser Division.

„Während diese Typen sich gegenseitig ins Gesicht schnippen, mache ich Bang, bye bye b****. Ich würde mich auch nicht wehren wollen.

„Diese Jungs müssen im Grunde zu allem tanzen, was ich sage.“