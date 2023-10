Vorteile:

Helle Bilder

Toller Kontrast

Riesige Bildschirme

Nachteile:

Nicht ganz so gut wie OLED

Teurer als andere Technologien

Technisch gesehen ist Mini-LED eine Weiterentwicklung von LED-LCDs. Bei beiden Technologien werden LEDs zur Lichterzeugung und eine LCD-Schicht zur Bilderzeugung verwendet. Der Unterschied liegt in der Größe und Anzahl der LEDs. Mini-LED hat eine viel mehr LEDs und sie sind kleiner. Das scheint vielleicht kein großer Unterschied zu sein, reicht aber aus, um einen eigenen Eintrag in dieser Liste zu rechtfertigen.

Das Hauptproblem bei „normalen“ LED-LCDs ist, dass ihr Kontrastverhältnis nicht so gut ist wie bei OLED. Daher ist das Bild nicht ganz so gut. Mini-LEDs können wie alle lokal dimmenden LED-LCDs das Kontrastverhältnis verbessern, indem sie bestimmte Bereiche des Bildschirms dimmen, sodass dunkle Bereiche dunkler erscheinen können. Das Problem dabei ist, dass selbst die beste lokale Dimmzone immer noch einen ziemlich großen Bereich des Bildschirms umfasste. Ein kleines helles Objekt auf einem dunklen Hintergrund – beispielsweise eine Straßenlaterne – würde den umgebenden schwarzen Bereich anheben und ihn grau erscheinen lassen. Obwohl Ingenieure im Laufe der Jahre viel getan haben, um dieses Problem zu minimieren, besteht es weiterhin. Es muss sein, es ist nur Physik.

Bei Mini-LED sind mehr kleinere LEDs auf der Rückseite des Fernsehers verteilt. In den meisten Fällen reduzieren diese die Größe der lokalen Dimmzone erheblich, sodass das Kontrastverhältnis für einen gelegentlichen Betrachter fantastisch ist. Nicht pixelgenau wie OLED, aber nah genug dran. Mini-LED-Fernseher können auch extrem helle Bilder erzeugen, was für die Anzeige tagsüber in helleren Räumen praktisch sein kann. Außerdem besteht im Grunde keine Möglichkeit, dass das Bild einbrennt. Für Gamer, die befürchten, dass ihre OLED-Bildschirme beschädigt werden, ist Mini-LED eine tolle Alternative.

Der Nachteil? Mini-LEDs sind teurer als ihre schwächeren LED-LCD-Pendants, in der Regel aber günstiger als OLED.