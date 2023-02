Kunden, die vorm Zigaretten regal fragen, ob es Zigaretten gibt en Kunden, die een preisanpassung fordern: Esra Cayir erlebt an der Tankstelle einige skurille Situationen. Ihre Follower freut das.

Als “Tankstellenlady” hoed Esra Cayir (29) uit Nedersaksen Oldenburg inzwischen 1,8 miljoen volgers op Tiktok. In nachgestellten Szenen kunnen de gebürtige Lübeckerin von skurrilen Situationen, die sie in ihrem Arbeitsalltag in einer Tankstelle erlebt. Mits dem Job finanzierte sie ihr Studium, nun ist sie fertig – but who long sie noch in der Tankstelle arbeiten, wisse sie nicht, sagt the Wirtschaftsjuristin.

Irgendwann hebben angstgevoelens, skurrile Begebenheiten zu notieren en diese nach Feierabend auf lustige Weise mit ihrem Smartphone and ihrem Arbeitsplatz als “Tankstellenlady” nachzudrehen, sagte Cayir van de Deutschen Presse Agentur.

In den Szenen zullen de Kunden en zichzelf zijn. Gleich eines ihrer ersten Video’s zijn viraal gegaan. Als je een Kundin bent, die gefragmenteerd is, ob sie auch Zigaretten verkaufe – während Esra Cayir voor een grote Zigarettenregal-stand. In andere video’s is een Kunde Esra Cayir auf, den Preis für Super umzustellen, weil dieser ihm zu teuer sei.

