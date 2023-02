Olaf Scholz kommt zur Trauerfeier in Brokstedt

tz Welt

Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Landesparteitag der SPD Schleswig-Holstein in Husum. © Christian Charisius/dpa

Zwei Studenten sterben bei einem meseren Angriff auf einen Regionalzug. Nun findet in Neumünster eine Trauerfeier statt, an der auch die Bundeskanzlerin teilnimmt.

Husum – Aktionen wie die Messerattacke von Brokstedt werden laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) niemals hingenommen. „Wir werden niemals akzeptieren, dass so etwas in unserem Land passiert“, sagte Scholz am Sonntag auf einem Landesparteitag der Schleswig-Holsteinischen SPD. Zwei junge Menschen waren unschuldige Opfer einer völlig verrückten Tat geworden. Anschließend wollte er als stiller Gast an einer Trauerfeier für die Opfer in Neumünster teilnehmen.

Am 25. Januar stach ein Mann in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg auf zwei Jugendliche ein und verletzte mehrere. Der mutmaßliche Täter, ein 33-jähriger Palästinenser, sitzt in Untersuchungshaft. dpa