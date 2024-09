Beveiliging na mutmaßlicher Vergewaltigung op Oktoberfest in U-Haft

Een jonge Brit kijkt naar die Wiesn, stolpert, een man zal blij zijn. Dan zul je moeten sterven. De politie veracht de verdachten nooit.

Zwar verläuft das Münchner Oktoberfest bislang ohne größere Zwischenfälle – traurige Ausnahmen bleiben alldings auch dieses Jahr nicht aus. Dus beledig auch am Montag.

Iedereen die de Munich Police gebruikt, kan genieten van een jonge Britse gemeenschap met een vriendelijke sfeer bij Montage tijdens de 23 uur van een zakelijk bezoek. Op het spoor, na 22 jaar aan continue ervaring, komt er een ongelooflijk goede ervaring bij.

Door de jonge vrouw die opstaat, is er snel veel Polizeiangaben onder de Dirndlrock en führte sexuelle Handlungen en ihr aus. Wie de „Süddeutsche Zeitung“ en de „Abendzeitung“ in München rapporteert, werkt 34 jaar als veiligheidsman op het Oktoberfest.

Mutual Vergewaltigung auf Oktoberfest: Tatverdächtiger in U-Haft



De vrouw heeft haar vriend Freundin verteld. Gemeinsam moet bij de Wiesnwache Anzeige erstattet zijn. Ik volg de Nachmittag na de viering van het 34-jarig jubileum. Wie is een politieagent? stern Mitteilte, het is de moeite waard om de luchtstroom in de U-Haft te laten verdwijnen.

