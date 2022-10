Oktober 2022: Die Medizintechnikbranche hat in den letzten Jahren Investoren mit hohem R angezogen

Roland-Berger-Studie: Medizintechnikindustrie sieht sich mit sinkenden Margen konfrontiert. Allerdings machen sich auch in diesem Segment hohe Energiekosten, steigende Inflation und Lieferkettenprobleme bemerkbar. Trotz steigender Umsätze (plus 15,6 Prozent) im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres sind die Gewinnmargen im gleichen Zeitraum gesunken (minus 6,8 Prozent). Das zeigt die neue Roland Berger-Studie „Global MedTech – Wie man in unsicheren Zeiten erfolgreich ist“. Für die Publikation haben die Autoren Daten von mehr als 100 Unternehmen analysiert.

„Die gesamtwirtschaftliche Lage hinterlässt an der erfolgsverwöhnten Medizintechnikbranche keine Spuren“, sagt Thilo Kaltenbach, Partner bei Roland Berger. „Zu den kurzfristigen Herausforderungen kommen strukturelle Themen wie die Digitalisierung, Abrechnungsmodelle, die den medizinischen Nutzen in den Mittelpunkt stellen, und der Wandel zur personalisierten Medizin. Wollen Unternehmen ihre derzeit robusten Geschäftsmodelle in die Zukunft übertragen, müssen sie diese angehen Bereiche sofort.“

Regionale Unterschiede: Nordamerikanische Unternehmen dominieren hinsichtlich Umsatz und Gewinnspanne

Die Analyse zeigt regionale Unterschiede: Nordamerikanische Unternehmen verzeichneten im Berichtszeitraum mit 21,5 Prozent eindeutig das stärkste Umsatzwachstum. Es folgen europäische Unternehmen (8,6 Prozent) und Organisationen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (0,1 Prozent), die vor allem unter der Pandemie und den Corona-Maßnahmen gelitten haben. In Bezug auf die Rentabilität liegt Europa hinter den beiden anderen Regionen an dritter Stelle. „Die Gewinne der europäischen Unternehmen sind in den letzten drei Jahren unter den langjährigen Durchschnitt gefallen. Das lässt sich vor allem durch die Kosten im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen erklären. Das belastet vielerorts auch die Budgets für Forschung und Entwicklung“, sagt sie Kaltenbach.

Am erfolgreichsten sind Unternehmen, die sich auf Labor und Diagnostik spezialisiert haben

Nicht nur regional, sondern auch segmentiert nach Produkten und Dienstleistungen gibt es Unterschiede in der Wirtschaftsleistung. Unternehmen, die sich auf die Bereiche Labor und Diagnostik spezialisiert haben, waren 2021 mit einer Marge von 31,4 Prozent mit Abstand am erfolgreichsten. Im Zeitraum von 2019 bis 2021 konnten sie ihren Umsatz auch im Schnitt am stärksten steigern (plus 23,4 Prozent). „Covid-19 hat die Nachfrage in diesem Bereich erheblich beeinflusst. Die Dynamik wird aber auch nach Abklingen der Pandemie anhalten“, sagt Kaltenbach. Auch Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio liefern im Vergleich sehr starke Zahlen und können mit spezialisierten Anbietern mithalten. Am schwächsten schnitten Unternehmen ab, die Verbrauchs- und Einwegartikel verkaufen.

Bewältigen Sie strukturelle Herausforderungen

Die Studie skizziert sechs zentrale Transformationsprozesse, denen sich die Branche stellen muss:

„Angesichts der volatilen Zeiten ist es wichtiger denn je, die richtigen strategischen Maßnahmen zu ergreifen“, sagt Marco Bühren, Principal bei Roland Berger. „Gerade die Unternehmen, die in den letzten Jahrzehnten stark in Innovationen investiert haben, sind heute die wirtschaftlich stärksten. Daher sollten Unternehmen auch in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs sehr genau prüfen, ob sie hier Kosten sparen wollen. Budgets für Forschung und Entwicklung muss immer mehr von echter Innovation profitieren.“

Die Studie finden Sie hier: https://content.rolandberger.com/hubfs/07_presse/22_2114_REP_Global_MedTech_FINAL.pdf

